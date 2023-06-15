Російські військові не припиняють обстрілювати Україну. Вони завдають руйнівних ударів по різних областях нашої країни. Ми розповімо про наслідки обстрілу України у ніч проти 15 червня 2023.

Вибухи у Кривому Розі у ніч проти 15 червня 2023: що відомо

Лише кілька днів тому ворог завдав удару по п’ятиповерхівці у Кривому Розі. Сьогодні вночі окупанти знову націлилися на місто. Голово Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни поцілили по двох промислових підприємствах.

Поранення отримав 38-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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— На підприємствах зайнялися пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила, уламки пошкодили авто, — сказав Лисак.

Він додав, що військові Повітряного командування Схід знищили в небі над регіоном всі п’ять ударних дронів типу Shahed-131/136.

Обстріл Кривого Рогу 15 червня 2023: фото

Неспокійна ніч у кількох регіонах: наслідки обстрілу України 15 червня / 3 Фотографії

Вибухи в Одесі у ніч проти 15 червня 2023: що відомо

В Одеській ОВА повідомили, що вночі ворог атакував безпілотниками Південь України. Працювали сили протиповітряної оборони.

Вибухи у Харкові у ніч проти 15 червня 2023: що відомо

Начальник Харківської ОВА повідомив, що вночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed.

Два дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано.

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Учора зранку відбувся ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Робота ППО у ніч проти 15 червня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, решта — влучили у промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Безпілотники противник запускав з північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань Південь та Схід.

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Ні дня в Україні не проходить без ворожих обстрілів. Вчора окупанти завдали удару по Одесі, у місті оголосили день жалоби за тими, хто загинув. Про подробиці обстрілу читай за посиланням.

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Фото: Сергій Лисак