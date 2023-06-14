Стояли та дивилися, як горить їхній дім… День жалоби у Кривому Розі після російської атаки

Проти ночі вівторка росіяни завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Одна ракета влучила поруч із житловим п’ятиповерховим будинком. Ще дві — у приватне підприємство, де семеро людей загинули під завалами. Сьогодні у Кривому Розі День жалоби.

Кількість жертв російського теракту у Кривому Розі збільшилася до 12 осіб. У лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла.

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У шпиталях досі залишаються 11 поранених, дев’ятеро з них у важкому стані.

Після прильоту російської ракети по п’ятиповерхівці продовжують працювати комунальники, які прибирають потрощені дерева. Також внаслідок масштабної пожежі вигоріло два під’їзди, а в будинку майже не залишилось непошкоджених квартир.

Перед ним ще лишаються понівечені та згорілі автівки. А до будинку приходять його мешканці. Сусіди з навколишніх будинків теж не можуть відійти від шоку.

Про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу дивись у відео:

Та російські окупанти не зупиняються на досягненій кількості злочинів та продовжують вчиняти терористичні акти. Читай про наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня.

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