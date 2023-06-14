Україна

Стояли та дивилися, як горить їхній дім… День жалоби у Кривому Розі після російської атаки

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 14 Червня 2023, 22:00

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