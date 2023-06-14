Стояли и смотрели, как горит их дом… День траура в Кривом Роге после российской атаки

В ночь на вторник россияне нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Одна ракета попала рядом с жилым пятиэтажным домом. Еще две — в частное предприятие, где семь человек погибли под завалами. Сегодня в Кривом Роге День траура.

Количество жертв российского теракта в Кривом Роге увеличилось до 12 человек. В больнице скончался 67-летний мужчина, получивший 80% ожогов тела.

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В госпиталях до сих пор остаются 11 раненых, девять из них в тяжелом состоянии.

После прилета российской ракеты по пятиэтажке продолжают работать коммунальщики, которые убирают поломанные деревья. Также в результате масштабного пожара выгорело два подъезда, а в доме почти не осталось неповрежденных квартир.

Перед ним еще остаются поврежденные и сгоревшие машины. А к дому приходят его жители. Соседи из окрестных домов тоже не могут оправиться от шока.

О последствиях ракетного удара по Кривому Рогу смотри в видео:

Но российские оккупанты не останавливаются на достигнутом количестве преступлений и продолжают совершать террористические акты. Читай о последствиях ракетного удара по Одессе 14 июня.

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