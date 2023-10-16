Когда начнут выключать свет и какие графики отключения электроэнергии подготовил ДТЭК

Прошлогодняя осень и зима у большинства украинцев прошли в полумраке, ведь российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру. Пока россияне накапливают ракеты, украинцы готовятся к зиме — покупают фонари и павербанки, обновляют графики отключения электроэнергии.

Читай в материале, когда начнут выключать свет, от чего это зависит и что известно о графиках отключения света 2023.

Графики отключения электроэнергии 2023: когда начнут выключать свет

Прошлогодние графики отключения электроэнергии остаются действительными, однако выключать электроэнергию по ним еще не начали. Как только Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру, графики начнут применять снова.

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Избежать отключений, скорее всего, не получится. Ведь количество и сложность повреждений инфраструктуры не удалось полностью устранить. Энергокомпании разработали и исправили графики, ознакомиться с ними можно на сайте электросетей своего региона.

Графики отключения света были доступны на сайтах весь год, а с приближением холодов люди стали все больше обращать на них внимание. Применять графики будут в двух случаях — нехватки электроэнергии и в случае атак РФ на энергетические объекты.

Сложная ситуация с электроэнергией может быть в таких регионах: Киев и область, Днепр и область, Одесса и область.

По имеющимся сейчас графикам длительность отключений света в Киеве может составлять четыре часа без света, три — возможные отключения, два часа — со светом. И так в течение дня.

В Киевской области ситуация лучше: два часа без электроэнергии, четыре часа — период возможных отключений, после этого два часа с электроэнергией.

В Днепре и области график отключений электроэнергии пока такой: четыре часа без света, восемь часов со светом.

Одесса и область пока имеют такой график: три часа с отключениями электроэнергии, три часа — возможные отключения, три часа с электроэнергией.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что сейчас проводят тренировки, чтобы подготовиться к любым действиям российских оккупантов.

Если будут массированные ракетные удары, которые нанесут существенный ущерб энергосистеме, возможны блэкауты. Но мы готовимся, чтобы они имели кратковременный характер.

Ранее мы рассказывали о тарифах на электроэнергию 2023.

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