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Когда начнут выключать свет и какие графики отключения электроэнергии подготовил ДТЭК

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 октября 2023, 13:00
Графіки відключення електроенергії 2023: коли почнуть вимикати світло
Фото: Pexels

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