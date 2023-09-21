Состояние энергосистемы Украины в результате ракетного удара 21 сентября: начнут ли выключать свет

21 сентября произошла первая за последние полгода ракетная атака на энергообъекты Украины. Российская армия совершила массированный обстрел западных и центральных областей страны.

Что известно о состоянии энергосистемы Украины и начнут ли выключать свет — читай в материале.

Атака на энергоблоки Украины: что известно

В Укрэнерго сообщили, что из-за последствий вражеской атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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Сегодня продолжается возобновление питания потребителей. А из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро осталось 398 населенных пунктов.

Состояние энергосистемы Украины: последствия

В компании подтвердили, что также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Однако, согласно заявлению Укрэнерго, сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании России против гражданской инфраструктуры Украины.

Когда начнут выключать свет: объяснение Минэнергетики

По данным ведомства, без света осталось около 49 тысяч потребителей. В настоящее время все потребители заживлены по резервным линиям, восстановительные работы продолжаются.

В Киевской области из-за сегодняшних ракетных обстрелов повреждена воздушная линия 110 кВ. Поэтому подстанция 110 кВ была отключена.

Именно она питает жителей Киева и области. Без света осталось до 5 тысяч потребителей в столице и 1 тысяча — в области.

Однако ранее, 12 сентября, Министерство энергетики Украины сообщило, что не планировало применять графики отключений электроэнергии с 1 октября.

В министерстве отметили, что пока никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется, — говорилось в сообщении.

Однако отключения потребителей возможны в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования, как это происходило в прошлом году.

В таком случае, во избежание несправедливого распределения электроэнергии, могут применяться прошлогодние графики отключений.

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