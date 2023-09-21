Стан енергосистеми України внаслідок ракетного удару 21 вересня: чи почнуть вимикати світло

21 вересня 2023 року сталася перша за останніх півроку ракетна атака на енергооб’єкти України. Російська армія здійснила масований обстріл західних та центральних областей країни.

Що відомо про стан енергосистеми України, і чи почнуть вимикати світло — читай в матеріалі.

Атака на енергоблоки України: що відомо

В Укренерго повідомили, що через наслідки ворожої атаки відбулися часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

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Станом на зараз триває відновлення живлення споживачів. А через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишилося 398 населених пунктів.

Стан енергосистеми України: наслідки

У компанії підтвердили, що також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. Однак, згідно з заявою Укренерго, зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії Росії проти цивільної інфраструктури України.

Коли почнуть вимикати світло: пояснення Міненергетики

За даними відомства, без світла залишилося майже 49 тисяч споживачів. Наразі всіх споживачів заживлено за резервними лініями, відновлювальні роботи тривають. У Київській області через сьогоднішній ракетний обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Тому підстанція 110 кВ була відключена. Саме вона живить мешканців Києва та області.

Без світла залишилися до 5 тисяч споживачів в столиці та 1 тисяча — в області.

Однак раніше, 12 вересня, Міністерство енергетики України повідомляло, що не планувало застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.

У міністерстві зазначили, що наразі жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується, — йшлося у повідомленні.

Однак відключення споживачів можливі у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання, як це відбувалось минулого року.

У такому випадку для уникнення несправедливого розподілу електроенергії можуть застосовуватись торішні графіки відключень.

Під постійними обстрілами перебуває Південь України. Раніше ми розповідали, як живуть люди в Ізмаїлі під постійними вибухами.

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