Вранці 21 вересня 2023 року Росія здійснила чергову атаку на регіони України. Під загрозою опинилася і столиця України. Ми розповімо про наслідки вибухів у Києві сьогодні.

Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про обстріл 21.09.2023

Під час повітряної тривоги у Києві голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу ППО.

За його словами, силам ППО вдалося збити понад 20 ворожих цілей. Однак зафіксовано падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби працюють на місцях подій.

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— У Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі, є загоряння. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється! — сказали в КМВА.

Потужна атака на Київ: наслідки вибухів у різних районах столиці 21 вересня / 3 Фотографії

За словами Віталія Кличко, у Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п’ятиповерховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали сім людей. Три людини доставили у лікарні міста. Четверо отримали допомогу на місці.

Серед постраждалих є дев’ятирічна дівчинка.

Усі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об’єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Учні закладу були в укритті, серед них постраждалих немає.

Під постійними обстрілами перебуває Південь України. Раніше ми розповідали, як живуть люди в Ізмаїлі під постійними вибухами.

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