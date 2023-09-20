Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо

Російська армія вперше застосувала ракету ГРІМ-Е1 на Харківщині, це сталося напередодні вдень під час удару по мосту в Куп’янську. Загинуло вісім людей, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Відомо, що одна з трьох автівок, які потрапили під обстріл — евакуаційна. Волонтери вивозили в ній людей з Ківшарівки.

Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині

Три цивільні автомобілі перебували на мосту у Куп’янську під час ракетного удару. Загинули восьмеро людей, які були в одному з евакуаційних автомобілів. У результаті прямого влучання автомобіль був знищений повністю.

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У ньому були двоє волонтерів, чотири місцевих мешканці та двоє військових, яких підвозили волонтери. Люди з інших автівок встигли вискочити та врятуватися. Загиблими є волонтери з ГО П’ятихатки Бам — Сергій Шалигін та Вадим Забара.

Для Вадима це була перша волонтерська поїздка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також статтею умисне вбивство.

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив:

Обстріл здійснювався гібридною ракетою ГРІМ-Е1, яка побудована на базі радянської Х-38. Максимальна дальність ураження — 120 км.

Із серпня у Куп’янській громаді оголошена обов’язкова евакуація. Волонтери вивезли близько 900 людей. Російські окупанти гатять навіть по автівках Червоного Хреста.

А тепер росіяни почали бити й по евакуаційних маршрутах, аби зірвати порятунок людей.

Раніше ми розповідали про атаку дронів на Україну.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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