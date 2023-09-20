Україна

Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 11:15
Карта бойових дій

Більше відео
0:08:31
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій

Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:31
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:35
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:20
Урожайне
Залишилося лише двоє тих, хто дочекався приходу ЗСУ. Як нині живе Урожайне під постійним вогнем росіян
0:03:43
Машина Укрпошти
Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах
Більше відео
Відключення світла
Читати далі
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь