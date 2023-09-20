Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Україна нині — щит Європи від РФ. Все більше уваги прикуто до карти бойових дій в Україні, адже ЗСУ, попри всі труднощі, просуваються та деокуповують українські міста та села.

Щоб допомогти нашій армії та бачити ще більше позитивних змін на карті бойових дій, не забувай донатити на важливі збори.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики інституту війни (ISW) кажуть: деякі російські джерела визнають силу українців на Бахмутському напрямку. Все більше говорять про втрати росіян там.

Також аналітики пишуть про марні спроби військ РФ просунутися далі.

— Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися, — йдеться у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 вересня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляє: російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну і застосувала 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 24 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав дев’ять ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області, Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав.

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія на Мар’їнському напрямку противник вів марні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Російські терористи захоплюють і заселяються у помешкання цивільних громадян на тимчасово окупованих територіях України.

Часто фіксується ситуація, коли окупанти живуть разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, щоб використати людей як живий щит.

Зокрема, в населеному пункті Токмак Запорізької області російські окупанти масово поселяються до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти масово грабують квартири та будинки громадян України.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев’ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Окрім боїв на фронті, Україна також виступає у дебатах з Європою. Читай голові тези українського президента Зеленського перед Генасамблеєю ООН, де він виступив учора ввечері.

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