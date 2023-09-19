Війна в Україні

Атакували різні регіони: що відомо про нічний обстріл України 19 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 08:48
Нічна атака на Україну 19 вересня 2023: що відомо про вибухи у різних областях

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