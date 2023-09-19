У ніч проти 19 вересня 2023 року на території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Під загрозою ударів опинилися як східні регіони, так західні і центральні.

Ми розповімо, що відомо про нічну атаку на Україну сьогодні та які наслідки вибухів у різних областях.

Вибухи у Харківській області сьогодні: що відомо про обстріл 19 вересня 2023

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю мить інформації щодо постраждалих немає. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні: наслідки атаки 19 вересня 2023

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, від вечора агресор двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Поранення зазнав 71-річний чоловік, він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін.

Також вночі вибух пролунав у Кривому Розі.

Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Вже вранці над областю українські захисники збили ворожий БпЛА.

Атакували різні регіони: що відомо про нічний обстріл України 19 вересня / 3 Фотографії

Вибухи у Хмельницькій області 19 вересня 2023: що відомо

У Повітряних Силах ЗСУ попередили Хмельницьку область про загрозу ударних БпЛА.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін під час повітряної тривоги в області повідомив про роботу ППО. Закликав жителів області перебувати в укриттях.

Вибухи у Миколаївській області сьогодні: що відомо про обстріл 19 вересня 2023

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ворожі обстріли за минулу добу.

Вночі, 19 вересня 2023, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито десять ударних дронів типу Shahed-136/131, — сказав Кім.

У Первомайському районі вночі 19 вересня о 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Робота ППО у ніч проти 19 вересня 2023

У ПС ЗСУ розповіли, що у ніч проти 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку, а також одну балістичну ракету Іскандер-М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Сьогодні вночі російські військові завдали ударів по Львову та області. Читай інформацію про наслідки нічного обстрілу за посиланням.

Фото: Сергій Лисак

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