Їх лишилося двоє, які дочекалися приходу ЗСУ. Як нині живе Урожайне під постійним вогнем росіян

Найгарячіші бої нині тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ вибивають окупантів із землі, де їх ніхто не чекає та не радіє їхній появі.

Менш як місяць тому українські оборонці звільнили одне із селищ, яке росіяни продовжують атакувати, аби повернути під свій контроль. Йдеться про Урожайне, де й досі живуть люди під постійними обстрілами. Ще свіжими залишилися спогади про окупацію росіянами.

Як це було, місцеві розповіли журналісту Станіславу Кухарчуку.

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Від колись заможного та охайного села тут залишилися самі руїни. Навколо — насичений трупний сморід від тих загарбників, яких їхні побратими навіть полінилися забрати з собою.

Воювали тут солдати з Бурятії: у їхніх танках майже повні боєкомплекти.

З тисячного населення в Урожайному залишилося… двоє пенсіонерів. Розповідають, що не усі звідси виїхали на підконтрольну Україні територію: були й ті, хто поїхав до РФ.

— Тут буряти були, чеченці, удмурти, — каже пан Микола, який лагодить дах на чужій покинутій хаті, аби перезимувати в Урожайному. Він розповідає: військові РФ пограбували кожен будинок.

Чоловік чекав на звільнення довгі півтора року.

По Урожайному летить все: від снарядів до авіабомб, хоча військових у селі вже давно немає.

Нещодавно ЗСУ також звільнили й Андріївку. Про цю спецоперацію ми розповідали тобі раніше.

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