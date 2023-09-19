Их осталось двое, дождавшихся прихода ВСУ. Как сейчас живет Урожайное под постоянным огнем россиян

Самые горячие бои продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ выбивают оккупантов с земли, где их никто не ждет и не радуется их появлению.

Менее месяца назад украинские защитники освободили один из поселков, который россияне продолжают атаковать, чтобы вернуть под свой контроль. Речь идет об Урожайном, где до сих пор живут люди под постоянными обстрелами. Ещё свежими остались воспоминания об оккупации россиянами.

Как это было, местные рассказали журналисту Станиславу Кухарчуку.

Сейчас также смотрят

От некогда состоятельного и аккуратного села здесь остались одни развалины. Вокруг — сильная трупная вонь от тех захватчиков, которых их собратья даже поленились унести с собой.

Воевали здесь солдаты из Бурятии: в их танках почти полные боекомплекты.

Из тысячного населения в Урожайном осталось… два пенсионера. Рассказывают, что не все отсюда выехали на подконтрольную Украине территорию: были и те, кто уехал в РФ.

— Здесь буряты были, чеченцы, удмурты, — говорит Николай, который чинит крышу на чужой заброшенной хате, чтобы перезимовать в Урожайном. Он говорит: военные РФ ограбили каждый дом.

Мужчина ждал освобождения долгие полтора года.

По Урожайному летит все: от снарядов до авиабомб, хотя военных в деревне уже давно нет.

Недавно ВСУ также освободили и Андреевку. Об этой спецоперации мы рассказывали тебе раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.