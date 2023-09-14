Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах

Российские оккупанты ворвались на нашу землю не только по приказу своего президента. Каждый из них мечтал убивать украинцев, свободно живущих на своей земле. Подтверждением этому являются разговоры самих солдат, которые перехватили ГУР.

Российский военнослужащий в перехваченных разговорах рассказывает жене о потерях среди военных и желании продолжить воевать.

Мужчина спокойно рассказывает, как на его глазах разрывало людей от снаряда, что сбрасывал дрон.

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Перехваченные разговоры

Оккупант: Он жив ещё, кричит, чтобы застрелили его. Ну, мы его стрелять не стали, там шансов выжить — ноль. Просто истек кровью. А бывало, что пол человека разрывало.

Но знаешь, я сейчас такой кайф чувствую, когда в украинца стреляю, и он падает от моей пули.

Собеседница: Это кайф, да?

Оккупант: Да, да!

Также российский воин говорит: думает, что “это все” скоро закончится. Но он планирует продолжать убивать людей.

Но без наказания не останется ни один оккупант, причастный к убийствам украинцев. Каким будет трибунал для военных и чего ждать украинцам, мы рассказывали в нашем другом материале.

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