Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах

Російські окупанти вдерлися на нашу землю не лише за наказом свого президента. Кожен з них мріяв вбивати українців, які вільно живуть на своїй землі. Підтвердженням цьому є розмови самих вояк, які перехопило ГУР.

Російський військовослужбовець у перехоплених розмовах розповідає дружині про втрати серед військових та бажання продовжити воювати.

Чоловік спокійно розповідає, як на його очах розривало людей від снаряда, що скидав дрон.

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Перехоплені розмови

Окупант: Він живий ще, кричить, щоб застрелили його. Ну ми його стріляти не стали, там шансів вижити — нуль. Просто стік кров’ю. А бувало, що пів людини розривало.

Проте, знаєш, я зараз такий кайф відчуваю, коли в українця стріляю, і він падає від моєї кулі.

Співрозмовниця: Це кайф, так?

Окупант: Так, так!

Також російський вояка каже: думає, що “оце все” скоро закінчиться. Але він планує продовжувати вбивати людей.

Та без покарання не залишиться жоден окупант, який причетний до вбивств українців. Яким буде трибунал для військових та чого очікувати українцям, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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