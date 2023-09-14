Війна в Україні

Забрали життя дитини! Що відомо про вибухи у Херсонській області 14 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 09:25
Вибухи у Херсонській області сьогодні 14 вересня 2023: що відомо

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