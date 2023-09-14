Херсонщина постійно перебуває під обстрілами окупантів. Російські військові завдають ударів по цивільних об’єктах та забирають життя мирних жителів.

Сьогодні, 14 вересня 2023 року, Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинула дитина.

Вибухи у Херсонській області сьогодні: що відомо

За даними слідства, 14 вересня 2023 року після півночі окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

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Внаслідок цього травми, несумісні із життям, дістав 6-річний хлопчик.

У важкому стані до лікарні госпіталізований його 14-річний брат.

Також поранень зазнали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що під обстріл ворога потрапила й карета швидкої допомоги. Пошкоджено автівку, медики не постраждали.

Забрали життя дитини! Що відомо про вибухи у Херсонській області 14 вересня / 3 Фотографії

Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, Градів, БпЛА, ПТРК, танків та авіації. По Херсону ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень.

Українські військові також завдають ударів по ворогу. Раніше ми розповідали про вибухи у Севастополі 13 вересня.

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