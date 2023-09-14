Забрали жизнь ребенка! Что известно о взрывах в Херсонской области 14 сентября

Херсонская область постоянно находится под обстрелами оккупантов. Российские военные наносят удары по гражданским объектам и забирают жизни мирных жителей.
Сегодня, 14 сентября 2023 года, Офис генпрокурора сообщил, что в результате российских обстрелов Херсонской области погиб ребенок.
По данным следствия, 14 сентября 2023 года после полуночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию.
В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик.
В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик.
В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 14-летний брат.
Также ранения получили три соседа, пытавшихся помочь, но тоже попали под вражеский огонь.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что под обстрел врага попала и карета скорой помощи. Поврежден автомобиль, медики не пострадали.
Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По Херсону враг выпустил 12 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения в Херсонском районе.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.
Украинские военные также наносят удары по врагу. Ранее мы говорили о взрывах в Севастополе 13 сентября.
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