Украина

82-й аэромобильной бригады РФ уже не существует — из первых уст об уникальной операции по освобождении Андреевки

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 сентября 2023, 11:00
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