82-й аэромобильной бригады РФ уже не существует — из первых уст об уникальной операции по освобождении Андреевки

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, ВСУ шаг за шагом освобождают населенные пункты. Ранее украинские военные освободили Андреевку, а потом — Клещиевку.

Заместитель командира Третьей ОШБр Родион Кудряшов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о том, как ВСУ освобождали от оккупантов Андреевку.

Также объяснил, почему Клещиевка и Андреевка сверхважные для фронта и кого из военного руководства РФ удалось взять в плен.

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Как происходило освобождение Андреевки

В окрестностях Бахмута в зоне ответственности Третьей ОШБр ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой Вооруженными силами Украины. Удалось завладеть населенным пунктом Андреевка, оно находится под обороной ВСУ.

— Мы развиваем оборонные рубежи и успешно отбиваем контратаки и попытки противника восстановить утраченное положение, — говорит Кудряшов.

По его словам, мероприятия, которые удалось провести в Андреевке, уникальны. Они собрали все образцы военного искусства.

В этот день удалось не только в лоб штурмовать поселок и завладеть им, но и сделать определенное кольцо и замкнуть его, чтобы не только ликвидировать личный состав врага, но и его руководящий состав.

— В частности, взять пленных из руководящего состава 82-й бригады РФ, — поделился он.

Потери врага в Андреевке

Кудряшов сказал, что 82-я бригада РФ полностью уничтожена на территории Андреевки.

Из руководящего состава ликвидировали три командира батальонов и один командир батальона находится в плену.

Также он добавляет, что в Клещиевском, Андреевском и Курдюмовском направлениях враг потерял несколько бригад живой силы.

Кудряшов также акцентировал, что не следует забывать, какой ценой дается нам освобождение земель. Ведь среди нашего личного состава тоже есть потери. Он поблагодарил всех, военных, которые сейчас выполняют боевые задания.

Как закрепляются украинские военные

Военный объясняет, что у украинских военных есть возможность закрепиться на новых позициях, но надо понимать, что враг сделал все, чтобы усложнить работу для ВСУ. Заминировал поля, разрушал фортификации, в Андреевке не осталось ни одного дома. Это усложняет формат защиты, а также враг постоянно обстреливает бойцов.

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