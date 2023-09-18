82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки

На Донеччині тривають тяжкі бої, ЗСУ крок за кроком звільняють населені пункти. Раніше українські військові звільнили Андріївку, а згодом — Кліщіївку.

Заступник командира Третьої ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про те, як ЗСУ звільняли від окупантів Андріївку.

Також пояснив, чому Кліщіївка й Андріївка надважливі для фронту і кого з військового керівництва РФ вдалося взяти у полон.

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Як відбувалося звільнення Андріївки

На околицях Бахмута в зоні відповідальності Третьої ОШБр ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України. Вдалося заволодіти населеним пунктом Андріївка, вона перебуває під обороною ЗСУ.

— Ми розвиваємо оборонні рубежі та успішно відбиваємо контратаки та спроби противника поновити втрачене положення, — говорить Кудряшов.

За його словами, заходи, які проводилися в Андріївці, унікальні. Вони зібрали у собі всі зразки військового мистецтва.

У цей день вдалося не лише в лоб штурмувати селище й заволодіти ним, а й зробити певне кільце і замкнути його, щоб не лише ліквідувати особовий склад ворога, а і його керівний склад.

— Зокрема, взяти полонених з керівного складу 82-ї бригади РФ, — поділився він.

Втрати ворога в Андріївці

Кудряшов сказав, що 82-а аеромобільна бригада РФ повністю знищена на теренах Андріївки.

З керівного складу ліквідували три командири батальйонів та один командир батальйону перебуває у полоні.

Також він додає, що на Кліщіївському, Андріївському та Курдюмівському напрямках ворог втратив кілька бригад живої сили.

Кудряшов також акцентував, що не треба забувати, якою ціною дається нам звільнення земель. Адже серед нашого особового складу також є втрати. Він подякував усім, військовим, які зараз виконують бойові завдання.

Як закріплюються українські військові

Військовий пояснює, що в українських військових є можливість закріпитися на нових позиціях, але треба розуміти, що ворог зробив усе, щоб ускладнити роботу для ЗСУ. Заміновував поля, руйнував фортифікації, в Андріївці не залишилося жодної домівки. Це ускладнює формат захисту, також ворог постійно обстрілює бійців.

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