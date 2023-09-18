Україна

82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 11:00
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