В ночь на 19 сентября 2023 года на территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Под угрозой ударов оказались как восточные регионы, так и западные и центральные.

Мы расскажем, что известно о ночной атаке на Украину сегодня и каковы последствия взрывов в разных областях.

Взрывы в Харьковской области сегодня: что известно об обстреле 19 сентября 2023

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова.

Сейчас также смотрят

На данный момент информации о пострадавших нет. Последствия вражеской атаки уточняются.

Взрывы в Днепропетровской области сегодня: последствия атаки 19 сентября 2023

По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, с вечера агрессор дважды целил по Никопольскому району. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую громаду.

Ранение получил 71-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Также ночью взрыв прогремел в Кривом Роге.

Из-за попадания занялось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Уже утром над областью украинские защитники сбили вражеский БПЛА.

Атаковали разные регионы: что известно о ночном обстреле Украины 19 сентября / 3 Фотографии

Взрывы в Хмельницкой области 19 сентября 2023 года: что известно

В Воздушных Силах ВСУ предупредили Хмельницкую область об угрозе ударных БпЛА.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин во время воздушной тревоги в области сообщил о работе ПВО. Призвал жителей области находиться в укрытиях.

Взрывы в Николаевской области сегодня: что известно об обстреле 19 сентября 2023

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о вражеских обстрелах за прошедшие сутки.

Ночью, 19 сентября 2023 года, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты десять ударных дронов типа Shahed-136/131, — сказал Ким.

В Первомайском районе ночью 19 сентября в 01:00 падение обломков сбитой вражеской цели повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из агропредприятий. Пострадавших нет.

В Николаеве, Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Взрывы в Донецкой области сегодня: что известно об обстреле 19 сентября 2023

В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что после полуночи армия РФ ударила четырьмя ракетами С-300 по Славянску. Повреждены учебное заведение, общежитие, частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

А около 01:00 часа российские войска Смерчами накрыли село Богатырь, ранили человека. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение.

Атаковали разные регионы: что известно о ночном обстреле Украины 19 сентября / 4 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 19 сентября 2023

В ПС ВСУ рассказали, что в ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления, а также одна баллистическая ракета Искандер-М, которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту в Южных, Центральных и Западных областях.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Сегодня ночью российские военные нанесли удары по Львову и области. Читай информацию о последствиях ночных обстрелов по ссылке.

Фото: Сергей Лысак

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.