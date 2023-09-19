Война в Украине

Атаковали разные регионы: что известно о ночном обстреле Украины 19 сентября

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 сентября 2023, 08:48
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