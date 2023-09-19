Под прицелом — Запад Украины. Что известно о ночной атаке на Львов 19 сентября 2023

Оккупанты снова не дают покоя мирным жителям Украины. Чтобы морально сломать и истощить нас, россияне уже которую ночь подряд атакуют города Украины.

Около трех часов ночи в Львовской области раздался сигнал воздушной тревоги. Около пяти утра львовяне уже слышали первые взрывы.

Что известно о ночной атаке на Львов 19 сентября, рассказываем дальше.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram сообщил об угрозе удара беспилотниками и призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться к укрытию.

Потом львовяне слышали звуки работы ПВО.

— В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. В этот момент (5:41 — ред.) из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы, — написал Козицкий.

Через несколько минут мэр Львова Андрей Садовый добавил, что из-под завалов состава достали мужчину.

После отмена тревоги Максим Козицкий написал, что из-за атаки дронами Львова 19 сентября пострадали двое людей: мужчина и женщина.

Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Этой ночью ударные БпЛА летели в направлении Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

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