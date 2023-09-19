Під прицілом — Захід України. Що відомо про нічну атаку на Львівщину 19 вересня 2023

Окупанти знову не дають спокою мирним мешканцям України. Аби морально зламати та виснажити нас, росіяни вже котру ніч поспіль атакують міста України.

Близько третьої години ночі на Львівщині пролунав сигнал повітряної тривоги. Близько п’ятої львів’яни вже чули перші вибухи.

Що відомо про нічну атаку на Львів 19 вересня, розповідаємо далі.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram повідомив про загрозу удару безпілотниками та закликав не ігнорувати сигналу повітряної тривоги й прямувати до укриття.

Згодом львів’яни чули звуки роботи ППО.

— Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент (5:41 — ред.) з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби, — написав Козицький.

За кілька хвилин мер Львова Андрій Садовий уточнив, що з-під завалів складу дістали чоловіка.

Після відбою тривоги Максим Козицький написав, що через атаку дронами Львова 19 вересня постраждали двоє людей: чоловік та жінка.

Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані.

Цієї ночі ударні БпЛА летіли в напрямку Хмельниччини, Івано-Франківщини та Львівщини.

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