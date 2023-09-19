Війна в Україні

Під прицілом — Захід України. Що відомо про нічну атаку на Львівщину 19 вересня 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 07:29
Атака дронами Львова
Фото: Pexels

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