Синьо-жовта надія над руїнами. Як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці

Звільнення Андріївки, що поблизу Бахмута, стало для українців однією з важливих перемог. Адже це вкотре показує силу наших військових та тимчасовість російської окупації на нашій землі.

На жаль, через активні бої та тактику ворога випалювати землю, із колись красивого села тут залишилися одні руїни.

На відео, яке опублікувало видання The Associated Press, видно, як український військовослужбовець 3-ї ОШБ підіймає державний прапор над зруйнованим будинком в Андріївці.

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Детальніше про те, як ЗСУ звільнили Андріївку, ми розповідали тобі раніше.

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