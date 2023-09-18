Сине-желтая надежда над руинами. Как военные устанавливали украинский флаг в освобожденной Андреевке

Освобождение Андреевки около Бахмута стало для украинцев одной из важных побед. Ведь это ещё раз показывает силу наших военных и временность российской оккупации на нашей земле.

К сожалению, из-за активных боев и тактики врага выжигать землю, от когда-то красивого села здесь остались одни руины.

На видео, которое опубликовало издание The Associated Press, видно, как украинский военнослужащий 3 ОШБ поднимает государственный флаг над разрушенным домом в Андреевке.

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Подробнее о том, как ВСУ освободили Андреевку, мы рассказывали тебе раньше.

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