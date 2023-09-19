Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну

В ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував оперативну ситуацію в українському небі. Ігнат каже, що тривалість тривог залежить від типу використовуваної зброї.

Наразі повітряні тривоги стали довшими через те, що ворог використовує ударні безпілотники, які довго летять.

Таким чином, ворог спрямовував з південно-східного напрямку свої БПЛА, які рухалися територією України, минаючи східні, центральні області, рухаючись у напрямку західних областей. Для знищення дронів Повітряні сили застосовували різні підрозділи: авіацію, звичайно, зенітні ракетні підрозділи, а також вогневі мобільні групи.

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Речник також зазначив, що під час нещодавньої атаки було знищено 27 дронів із 30, що є дуже хорошим результатом. Також ворогом була застосована балістика у напрямку Кривого Рогу, і розвідувальний БПЛА, ймовірно SuperCam, теж був використаний і знищений.

За два тижні на Україну було запущено 269 шахедів, проте помітне зниження запусків шахедів за один раз. Юрій Ігнат назвав це “розтягуванням у часі” і зазначив, що зроблено це для того, щоб розрахувати їх на щоденні атаки. Робиться це для психологічного тиску на державу і людей.

Підсумувавши усе, Ігнат запевняє, що потрібно сфокусуватися на малому ППО, яке і призначене для знищення ударних дронів. Саме тому мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок.

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