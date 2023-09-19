Мобильные огневые группы на сегодня — это вынужденный шаг. Юрий Игнат об атаке дронов на Украину

В эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал оперативную ситуацию в украинском небе. Игнат говорит, что продолжительность тревог зависит от типа используемого оружия.

Теперь воздушные тревоги длятся дольше из-за того, что враг использует ударные беспилотники, которые летят дольше.

Таким образом, враг направлял с юго-восточного направления свои БПЛА, которые двигались по территории Украины, минуя восточные, центральные области, двигаясь в направлении западных областей. Для уничтожения дронов Воздушные силы применяли разные подразделения: авиацию, конечно же, зенитные ракетные подразделения и огневые мобильные группы.

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Спикер также отметил, что во время недавней атаки было уничтожено 27 дронов из 30, что является очень хорошим результатом. Также врагом была применена баллистика в направлении Кривого Рога, и разведывательный БПЛА, предположительно SuperCam, тоже был использован и уничтожен.

За две недели по Украине было запущено 269 шахедов, однако заметно снижение запусков шахедов за один раз. Юрий Игнат назвал это”растягиванием во времени” и отметил, что сделано это для того, чтобы рассчитать их на ежедневные атаки. Делается это для психологического давления на страну и людей.

Подытожив, Игнат уверяет, что нужно сфокусироваться на малом ПВО, которое и предназначено для уничтожения ударных дронов. Именно поэтому мобильные огневые группы на сегодня — это вынужденный шаг.

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