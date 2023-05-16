Разработан, чтобы помогать создавать карты: характеристики российского БпЛА SuperCam

Каждый день российские военные применяют против Украины ракеты и беспилотные летательные аппараты. Враг бьет ударными дронами, а также использует разведывательные БпЛА, чтобы выявить цели для своих атак. Один из таких разведывательных дронов — российский беспилотник SuperCam.

Мы расскажем, для чего россияне используют БпЛА SuperCam и каковы его характеристики.

БпЛА SuperCam: что о нем известно

Первоначально SuperCam разрабатывали для аэрофотосъемки местности. Дрон должен был помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях. В России эти беспилотники поставлялись спасательным службам. Но после начала полномасштабного вторжения, вероятно, БПЛА SuperCam передали вооруженным силам РФ для разведки.

Характеристики БпЛА SuperCam

Российский БпЛА SuperCam имеет большие размеры. Длина — 1,5 м, размах крыльев — 3,5 м. Поэтому запускать дрон можно только с помощью специальных устройств, которые могут его катапультировать.

SuperCam способен провести в воздухе до 4,5 часов. Беспилотник может передавать информацию, находясь в 70–100 км от точки запуска. Таким образом, он даже может помогать наводчикам оценить ситуацию.

Дрон способен развивать скорость до 120 км/ч. Максимальное расстояние, которое может преодолеть за один полет, превышает 240 км. Работает на высоте от 150 м до 5 км. Чтобы запустить российский SuperCam, нужно не менее 15 минут. Беспилотник настраивается в полностью автоматический или полуавтоматический режим.

Украина также производит свои беспилотники, помогающие нашим военным на фронте. Ранее мы рассказывали о характеристиках БпЛА Лелека-100.

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Иллюстративное фото: сайт supercam.aero