Розроблений, щоб допомагати створювати карти: характеристики російського БпЛА SuperCam

Щодня російські військові застосовують проти України ракети та безпілотні літальні апарати. Ворог б’є ударними дронами, а також використовує розвідувальні БпЛА, щоб виявити цілі для своїх атак. Один із таких розвідувальних дронів — російський безпілотник SuperCam.

Ми розповімо, для чого росіяни використовують БпЛА SuperCam та які його характеристики.

БпЛА SuperCam: що про нього відомо

Початково SuperCam розробляли для аерофотознімання місцевості. Дрон мав допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях. У Росії ці безпілотники поставляли рятувальним службам. Але після початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, БпЛА SuperCam передали збройним силам РФ для розвідки.

Загальні характеристики БпЛА SuperCam

Російський БпЛА SuperCam має великі розміри. Довжина — 1,5 м, розмах крил — 3,5 м. Тому запускати дрон можна лише за допомогою спеціальних пристроїв, які можуть його катапультувати.

SuperCam здатен провести у повітрі до 4,5 годин. Безпілотник може передавати інформацію, перебуваючи за 70–100 км від точки запуску. Так він навіть може допомагати навідникам оцінити ситуацію.

Дрон здатен розвивати швидкість до 120 км/год. Максимальна відстань, яку він може подолати за один політ, перевищує 240 км. Працює на висоті від 150 м до 5 км. Щоб запустити російський SuperCam, треба щонайменше 15 хвилин. Безпілотник налаштовують у повністю автоматичний чи напівавтоматичний режим.

Україна також виробляє свої безпілотники, які допомагають нашим військовим на фронті. Раніше ми розповідали характеристики БпЛА Лелека-100.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!

Ілюстративне фото: сайт supercam.aero