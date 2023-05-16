Війна в Україні

Розроблений, щоб допомагати створювати карти: характеристики російського БпЛА SuperCam

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Травня 2023, 15:30
SuperCam безпілотник та його характеристики

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