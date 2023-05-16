Розроблений, щоб допомагати створювати карти: характеристики російського БпЛА SuperCam

Щодня російські військові застосовують проти України ракети та безпілотні літальні апарати. Ворог б’є ударними дронами, а також використовує розвідувальні БпЛА, щоб виявити цілі для своїх атак. Один із таких розвідувальних дронів — російський безпілотник SuperCam.
Ми розповімо, для чого росіяни використовують БпЛА SuperCam та які його характеристики.
Початково SuperCam розробляли для аерофотознімання місцевості. Дрон мав допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях. У Росії ці безпілотники поставляли рятувальним службам. Але після початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, БпЛА SuperCam передали збройним силам РФ для розвідки.
Російський БпЛА SuperCam має великі розміри. Довжина — 1,5 м, розмах крил — 3,5 м. Тому запускати дрон можна лише за допомогою спеціальних пристроїв, які можуть його катапультувати.
SuperCam здатен провести у повітрі до 4,5 годин. Безпілотник може передавати інформацію, перебуваючи за 70–100 км від точки запуску. Так він навіть може допомагати навідникам оцінити ситуацію.
Дрон здатен розвивати швидкість до 120 км/год. Максимальна відстань, яку він може подолати за один політ, перевищує 240 км. Працює на висоті від 150 м до 5 км. Щоб запустити російський SuperCam, треба щонайменше 15 хвилин. Безпілотник налаштовують у повністю автоматичний чи напівавтоматичний режим.
Україна також виробляє свої безпілотники, які допомагають нашим військовим на фронті. Раніше ми розповідали характеристики БпЛА Лелека-100.
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Ілюстративне фото: сайт supercam.aero