Гибридной ракетой по гражданским. В Харьковской области россияне убили восемь человек — что известно

Российская армия впервые применила ракету ГРОМ-Е1 в Харьковской области, это произошло накануне днем во время удара по мосту в Купянске. Погибли восемь человек, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Известно, что один из трех попавших под обстрел автомобилей — эвакуационный. Волонтеры вывозили в нем людей из Ковшаровки.

Россияне ударили ракетой ГРОМ-Е1 по гражданским

Три гражданских автомобиля находились на мосту в Купянске во время ракетного удара. Погибли восемь человек, находившихся в одном из эвакуационных автомобилей. В результате прямого попадания автомобиль был уничтожен полностью.

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В нем были двое волонтеров, четыре местных жителя и двое военных, которых подвозили волонтеры. Люди из других автомобилей успели выскочить и спастись. Погибшими были волонтеры из ОО Пятихатки Бам — Сергей Шалыгин и Вадим Забара.

Для Вадима это была первая волонтерская поездка.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также статье умышленное убийство.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сообщил:

Обстрел производился гибридной ракетой ГРОМ-Е1, построенной на базе советской Х-38. Максимальная дальность поражения — 120 км.

С августа в Купянской громаде объявлена обязательная эвакуация. Волонтеры вывезли около 900 человек. Российские оккупанты бьют даже по автомобилям Красного Креста.

А теперь россияне начали стрелять по эвакуационным маршрутам, чтобы сорвать спасение людей.

Ранее мы рассказывали об атаке дронов на Украину.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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