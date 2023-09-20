Гибридной ракетой по гражданским. В Харьковской области россияне убили восемь человек — что известно

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Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:31
Відключення світла
Отключения света могут быть до 8-10 часов. Какие прогнозы на зиму сделал глава Института энергетических стратегий
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
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