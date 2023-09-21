Утром 21 сентября 2023 года Россия совершила очередную атаку на регионы Украины. Под угрозой оказалась и столица Украины. Мы расскажем о последствиях взрывов в Киеве сегодня.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно об обстреле 21.09.2023

Во время воздушной тревоги в Киеве глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО.

По его словам, силам ПВО удалось сбить более 20 вражеских целей. Однако зафиксировано падение осколков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы работают на местах происшествия.

Сейчас также смотрят

— В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили, есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется! — сказали в КМВА.

Мощная атака на Киев: последствия взрывов в разных районах столицы 21 сентября / 3 Фотографии

По словам Виталия Кличко, в Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в пятиэтажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

По данным медиков, в Дарницком районе пострадали семь человек. Три человека доставили в больницы города. Четверо получили помощь на месте.

Среди пострадавших — девятилетняя девочка.

Как рассказала журналистам бабушка потерпевшей, девочка с мамой сейчас в больнице, ребенку зашивают ножку.

Все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. Ученики заведения были в укрытии, среди них пострадавших нет.

Под постоянными обстрелами находится Юг Украины. Ранее мы рассказывали, как живут люди в Измаиле под постоянными взрывами.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.