Коли почнуть вимикати світло та які графіки відключення підготував ДТЕК

Торішня осінь та зима у більшості українців минула у напівтемряві, адже російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. Доки росіяни накопичують ракети, українці готуються до зими — купують ліхтарі та павербанки, оновлюють графіки відключення електроенергії.

Читай у матеріалі, коли почнуть вимикати світло, від чого це залежить та що відомо про графіки відключення світла 2023.

Графіки відключення електроенергії 2023: коли почнуть вимикати світло

Тогорічні графіки відключення електроенергії залишаються дійсними, однак вимикати електроенергію за ними ще не почали. Щойно Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру, графіки почнуть застосовувати знову.

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Уникнути відключень, найімовірніше, не вдасться. Адже кількість та складність пошкоджень інфраструктури не вдалося повністю ліквідувати. Енергокомпанії розробили та виправили графіки, ознайомитися з ними ти можеш на сайті електромереж свого регіону.

Графіки відключення світла були доступними на сайтах увесь рік, а з наближенням холодів люди почали усе більше звертати на них увагу. Застосовувати графіки будуть у двох випадках — нестачі електроенергії та в разі атак РФ на енергетичні об’єкти.

Складною ситуація з електроенергією може бути у таких регіонах: Київ та область, Дніпро та область, Одеса та область.

За графіками, що є нині, тривалість відключень світла у Києві може становити чотири години без світла, три — можливі відключення, дві години — зі світлом. І так протягом дня.

У Київській області ситуація краща: дві години без електроенергії, чотири години — період можливих відключень, після цього дві години з електроенергією.

У Дніпрі та області графік відключень електроенергії поки такий: чотири години без світла, вісім годин зі світлом.

Одеса та область поки має такий графік: три години з відключеннями електроенергії, три години — можливі відключення, три години з електроенергією.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону розповів, що зараз проводять тренування, щоб підготуватися до будь-яких дій російських окупантів.

Якщо будуть масовані ракетні удари, які завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі, можливі блекаути. Але ми готуємося, аби вони мали короткочасний характер.

Раніше ми розповідали про тарифи на електроенергію 2023.

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