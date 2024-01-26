Тариф на електроенергію в Україні: скільки коштує один кВт

Останніми роками зима та опалювальний сезон були складними для українців. Росіяни обстрілювали енергетичні об’єкти, через це країна переживала блекаути. Місяцями українці жили в режимі аварійних відключень світла. Тоді влада вирішила не підвищувати ціни на електроенергію до кінця опалювального сезону.

Утім зараз Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію.

Як зростуть ціни на електроенергію

Кабінет Міністрів ухвалив зростання тарифів електроенергії майже удвічі.

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З 1 червня 2023 року встановлюється тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт-год.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Суспільне.

Він пояснив, що зростання тарифів спричинені руйнуваннями та пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

— Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону, — наголосив Геращенко.

Він також міркує, що наступного осінньо-зимового періоду Росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Чому зросла ціна на електроенергію

Деякі експерти зазначають, що підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн — недостатнє. Адже ринкова ціна електроенергії складає 5,5-6,5 грн.

— 1,68 грн, 1,44 грн — ці тарифи покривали лише витрати на передачу, на розподіл електричної енергії. І абсолютно не покривали витрати на неї як на товар, — каже директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко.

Інший фактор, що вплинув на ціну електроенергії, — руйнування російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. Відновлення потребує великих коштів. Аналітик Центру розвитку міст Юрій Щедрін розповів 24 каналу, що насамперед кошти намагаються залучати шляхом іноземних інвестицій, але неможливо покладатися лише на зовнішню допомогу.

Нові ціни на електроенергію для бізнесу

8 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила проект постанови, за якою з 30 червня цінові обмеження на електроенергію для бізнесу встановлюються на вищому рівні, ніж зараз.

Утім, документ ще не затверджений остаточно. Спершу мають бути відкриті обговорення та опрацювання зауважень і пропозицій.

До 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть:

2000 грн за мегават-годину з 00:00 по 7:00 та з 23:00 по 00:00 (години мінімального навантаження);

4000 грн за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

Нові ж максимальні тарифи в НКРЕКП хочуть встановити на рівні:

2706,63 грн за мегават-годину — мінімальне навантаження;

5413,26 грн за мегават-годину — максимальне навантаження.

Щоб правильно сплачувати комунальні платіжки, треба вчасно передавати показники. Раніше ми розповідали, як передати показання за світло, інструкції дуже прості.

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