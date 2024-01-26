Тариф на электроэнергию в Украине: сколько стоит один кВт

В последние годы и отопительный сезон были сложными для украинцев. Россияне обстреливали энергетические объекты, поэтому страна переживала блэкауты. Месяцами украинцы жили в режиме аварийных отключений света. Тогда власти решили не повышать цены на электроэнергию до конца отопительного сезона.

Впрочем, сейчас Кабинет министров Украины принял решение о повышении тарифов на электроэнергию.

Как вырастут цены на электроэнергию

Кабинет Министров поддержал повышение тарифов на электроэнергию почти вдвое.

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С 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для населения устанавливается на уровне 2,64 грн за кВт-ч.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Суспільне.

Он пояснил, что рост тарифов вызван разрушениями и повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

— Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой были бы без света. Это решение позволит нам обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы все еще имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из нынешнего сценария к следующему отапливаемому сезону, — подчеркнул Геращенко.

Он также полагает, что в следующий осенне-зимний период Россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

Почему выросла цена на электроэнергию

Некоторые эксперты отмечают, что повышение тарифа на электроэнергию до 2,64 грн недостаточно. Ведь рыночная цена электроэнергии составляет 5,5-6,5 грн.

— 1,68 грн, 1,44 грн — эти тарифы покрывали только затраты на передачу, распределение электрической энергии. И совершенно не покрывали расходы на нее как на товар, — говорит директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко.

Другой фактор, повлиявший на цену электроэнергии, — разрушение российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Восстановление требует больших средств. Аналитик Центра развития городов Юрий Щедрин рассказал 24 каналу, что прежде всего средства пытаются привлекать путем иностранных инвестиций, но невозможно полагаться только на внешнюю помощь.

Новые цены на электроэнергию для бизнеса

8 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла проект постановления, согласно которому с 30 июня ценовые ограничения на электроэнергию для бизнеса устанавливаются на высшем уровне, чем сейчас.

Впрочем, документ еще не утвержден до конца. Для начала должны быть открыты обсуждения и проработки замечаний и предложений.

До 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:

2000 грн за мегаватт-час с 00:00 по 7:00 и с 23:00 по 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4000 грн за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы в НКРЭКУ хотят установить на уровне:

2706,63 грн за мегаватт-час — минимальная нагрузка;

5413,26 грн за мегаватт-час — максимальная нагрузка.

Чтобы правильно платить коммунальные платежки, нужно своевременно передавать показатели. Ранее мы рассказывали, как передать показания за свет, инструкции очень просты.

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