Продолжение следует! Лидер группы Пиріг і Батіг Марьян Пирожок присоединился к ВСУ

Лидер группы Пиріг і Батіг Марьян Пирожок мобилизовался в ВСУ. Об этом он сообщил 28 июля на своей странице в Facebook. Что известно о месте службы Марьяна и какой была его карьера до войска? О самом интересном расскажем в материале.

Марьян Пирожок мобилизовался в ВСУ

Марьян написал, что в последнее время редко выходил на связь, и сообщил подписчикам и фанатам новость о мобилизации:

О многом есть что рассказать, но не хватает времени. Но чтобы вы не волновались где я и что я, официально сообщаю — добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Продолжение следует…)

Музыкант и художник, а также основатель группы Пиріг і Батіг не сообщил, где будет проходить службу и чем именно будет заниматься.

Музыкант Пиріг і Батіг Лесик Омодада (Александр Драчук) написал в сториз, что группа будет ждать возвращения Марьяна.

Пирог вступил в ряды ВСУ. Батоги гордятся и будут ждать времени, чтобы снова отхлыстать.

Кто такой Марьян Пирожок

Марьян Пирожок также известен под псевдо Марьян Пирог — родился 9 сентября 1979 года во Львове. Он украинский музыкант, художник, основатель группы Пиріг і Батіг.

Марьян рос в музыкальной среде, ведь его дед пел, а отец тоже занимался музыкой. Поступив во Львовский государственный лесотехнический университет, парень бросил обучение в пользу искусства.

В 1999 году Марьян Пирожок служил в ВСУ. В 2003 году Пирожок женился на художнице Юлии Долинской. Так начали работать вместе. Марьян создает картины из кожи, гвоздей, дерева. Иллюстрирует книги, выпускает открытки.

В 2020 году мужчина основал группу Пиріг і Батіг. Группа перепевает произведения Павла Тычины, Тараса Шевченко, Богдана-Игоря Антоныча, Владимира Сосюры, Василия Стуса и других.

В начале июля группа работала над альбомом Замордовані, который записывали в квартире Юрия Шевелева в Доме Слово в Харькове. Третью часть альбома будут записывать в квартире Петра Лисового-Свашенко. Пластинка будет заканчиваться произведением Стуса.

Звезды присоединяются к армии, ведь им не все равно, в какой стране жить и для кого творить. Недавно актер Даниил Мирешкин рассказывал о службе и ментальности маленького человека.

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