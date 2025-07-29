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Продолжение следует! Лидер группы Пиріг і Батіг Марьян Пирожок присоединился к ВСУ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 июля 2025, 15:00
Марьян Пирожок
Фото Facebook

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