Далі буде! Лідер гурту Пиріг і Батіг Мар’ян Пирожок долучився до ЗСУ

Лідер гурту Пиріг і Батіг Мар’ян Пирожок мобілізувався до ЗСУ. Про це митець повідомив 28 липня на своїй сторінці у Facebook. Що відомо про місце служби Мар’яна і якою була його кар’єра до війська? Про найцікавіше розповімо в матеріалі.

Мар’ян Пирожок мобілізувався до ЗСУ

Мар’ян написав, що останнім часом рідко виходив на зв’язок, і повідомив підписникам і фанатам новину про мобілізацію:

Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались де я і шо я, офіційно повідомляю — добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде…)

Музикант і художник, а також засновник гурту Пиріг і Батіг не повідомив, де проходитиме службу і чим саме займатиметься.

Музикант Пиріг і батіг Лесик Омодада (Олександр Драчук) написав у сторіз, що гурт чекатиме на повернення Мар’яна.

Пиріг вступив до лав ЗСУ. Батоги гордяться та чекатимуть часу, щоб знову вшмагати.

Хто такий Мар’ян Пирожок

Мар’ян Пирожок також відомий під псевдо Мар’ян Пиріг — народився 9 вересня 1979 року у Львові. Він український музикант, художник, засновник гурту Пиріг і Батіг.

Мар’ян ріс у музичному середовищі, адже його дід співав, а батько також займався музикою. Вступивши до Львівського державного лісотехнічного університету, хлопець покинув навчання на користь мистецтва.

У 1999 році Мар’ян Пирожок служив у ЗСУ. У 2003 році він одружився з художницею Юлією Долинською. Так почали працювати разом. Мар’ян створює картини зі шкіри, цвяхів, дерева. Ілюструє книжки, випускає листівки.

У 2020 році чоловік заснував гурт Пиріг і Батіг. Гурт виконує твори на слова Павла Тичини, Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Володимира Сосюри, Василя Стуса та інших.

На початку липня гурт працював над альбомом Замордовані, який записували у квартирі Юрія Шевельова в Будинку Слово у Харкові. Третю частину альбому записуватимуть у квартирі Петра Лісового-Свашенка. Платівка закінчуватиметься твором Стуса.

Зірки долучаються до війська, адже їм не байдуже, в якій країні жити і для кого творити. Нещодавно актор Данііл Мірешкін розповідав про службу і ментальність маленької людини.

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