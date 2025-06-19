Количество убитых мирных жителей возросло на 40% во всем мире: отчет ООН

Последние годы стали пиковыми в военном напряжении. По всему миру вспыхивают войны и вооруженные конфликты, и мир словно теряет здравый смысл. Организация Объединенных Наций фиксирует существенное увеличение жертв среди мирного населения стран мира из-за войн, а также масштабную дискриминацию.

В частности, количество мирных жителей, убитых в войнах, выросло на 40%. Рассказываем больше, что об этом известно, и какие тревожные тенденции фиксируют в ООН.

Гибель мирных жителей в 2024 году

По данным отчета ООН в 2024 году резко возросло количество мирных жителей, убитых во время войн и вооруженных конфликтов по всему миру. Их количество выросло на 40% по сравнению с 2023 годом.

Также УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) сообщает о повсеместной и усиленной дискриминации, преследовании правозащитников.

По данным УВКПЧ, в 2024 году было убито по меньшей мере 48 384 человек, в основном мирных жителей. Среди погибших — 502 правозащитника. Кроме того, каждый пятый человек в мире заявил, что сталкивался с дискриминацией.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что это не просто цифра. За каждой стоит чья-то история и чья-то жизнь. А цифры отражают бесчисленные человеческие судьбы и жизни.

Статистику называют тревожной, ведь она показывает пробелы в защите наиболее уязвимых людей, как в мирное, так и военное время. Область прав человека требует немедленных изменений и действий.

Дискриминация растет

— По статистике видно, что дискриминация не существует в вакууме. Люди с инвалидностью, например, страдают не только от дискриминации по признаку инвалидности, но и чаще сталкиваются с другими формами дискриминации, — говорится в отчете.

28% людей с инвалидностью сообщили, что сталкиваются с дискриминацией. 17% людей без инвалидности сообщили о случаях дискриминации также.

Женщины сталкиваются с дискриминацией по признаку пола вдвое чаще мужчин. Наиболее остро дискриминация проявляется среди самых бедных семей, лишь усугубляя нищету и неравенство.

Молодежь больше всего страдает от дискриминации по миграционному статусу, этническим и религиозным признакам, сексуальной ориентации. Пожилые люди сталкиваются с дискриминацией по возрасту, состоянию здоровья и признаку инвалидности.

Преследование правозащитников и журналистов

В 2024 году также усугубилась проблема преследований и убийств правозащитников и журналистов. По данным ООН в прошлом году убивали или похищали одного правозащитника/журналиста/активиста раз в 14 часов!

Количество убитых журналистов и сотрудников СМИ возросло более чем на 10% — с 74% в 2023 году до 82% в 2024 году. Более 60% этих убийств произошло в зонах конфликтов — это самый высокий показатель за более чем десятилетие.

За 2024 год убиты 502 правозащитника, еще 123 пропали без вести.

Раньше мы рассказывали о пострадавших от последней атаки на Киев.

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