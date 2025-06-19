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Количество убитых мирных жителей возросло на 40% во всем мире: отчет ООН

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 июня 2025, 12:00
Количество убитых мирных жителей
Фото Unsplash

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