Меня как врезало стеклом! Потерпевшие рассказали об атаке на Киев и пережитом

Киев уже более семи часов приходит в себя от российской атаки 17 июня. На город сегодня летели сотни дронов и крылатые/баллистические ракеты. В результате российских ударов известно о по меньшей мере 14 погибших и более 117 раненых.

Корреспондент Ольга Читайло находится на месте событий. Что рассказали очевидцы и потерпевшие об ударе по Киеву сегодня?

Удар по Киеву: что рассказали очевидцы

175 дронов и 14 ракет — очередную адскую ночь пережили сегодня киевляне. В Соломенском районе случился прилет баллистической ракеты по жилому дому. В результате удара ракеты подъезд многоэтажки разрушился до фундамента. Этажи сложились. Под завалами до сих пор ищут людей.

По предварительным данным, уже известно о гибели 15 человек на этой локации. Спасатели сообщили, что ищут еще несколько пропавших без вести людей. Территорию вокруг перекрыли. Проезд здесь запрещен. На месте также работают медики и коммунальные службы.

Повреждены многие дома вокруг. Люди пытаются понять, смогут ли жить в разбитых квартирах. На месте работают сразу несколько гуманитарных штабов, оказывающих помощь пострадавшим. Попадания были в 27 точках столицы.

Один из прилетов повредил общежитие НАУ. К счастью, там без погибших, но есть раненые студенты. Очевидцы делятся, как пережили атаку на Киев:

Тревога в 12 ночи, я не заснула, потому что была на нервах. А потом слышу звук, я вскочила, а меня как врезало! Окна вылетели! Что-то в меня полетело. Ой я так выгляжу, а вы снимаете, — говорит пенсионерка Мария.

— Я не знаю, уцелела ли моя квартира. В принципе, возможно, но там три окна выбиты полностью, телевизор упал и разбился. То, что помню, все в стекле!

Женщину забрала скорая, но она вернулась после оказания помощи и швов. Другая потерпевшая также рассказывает, что ее квартира получила сильные повреждения. Окон не осталось, обсыпались стены. Николай теперь не имеет где жить:

Ночью смотрели и считали Шахеды. Сидели в коридорчике, а потом поняли, что пошли ракеты. Один бах, другой… И тогда уже начали выходить из помещения. Я на восьмом этаже живу.

Мужчина делится, что видел, как дроны уничтожали предприятие рядом.

На другой локации, в общежитии НАУ, студенты тоже поделились тем, что пережили. На место сходятся молодые и неравнодушные, чтобы разбирать завалы и убирать.

Людей 30 уже пришли. Будет еще 30. Главная задача — убрать это все. Окна, крупногабаритный мусор, забить окна. В соседних корпусах остаются только там, где не выбило окна, — говорит глава студсовета Виктор.

Из окон студенты выбрасывают мусор и обломки, пока раздается повторная воздушная тревога. Параллельно обходят комнаты и проверяют, нужна ли кому-то помощь. Сейчас студентам заказывают окна.

Студенты НАУ приобщаются к уборке в качестве волонтеров.

Когда мы пришли сюда в восемь утра, было страшно, много стекла, разбитых окон… Я сама решила помочь. Мы спускались в подземный переход (во время атаки — ред.), — говорит студентка София.

Студент юридического факультета Богдан рассказывает, что около 12 ночи они сидели в комнате своего общежития №13 и почувствовали взрыв. Однако дрон никто не услышал.

— Поднялась паника, мы сразу выбежали на улицу все, посмотреть что и где. Поняли, что прилетело в общежитие №10 и отправились на помощь. Спускали людей в бомбоубежище, оказывали медицинскую помощь, предлагали аптечку, искали раненых. Я видел пятерых раненых, но говорят, что больше.

Ранее мы говорили, что россияне для удара по Киеву использовали кассетные боеприпасы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.