Истории Рассказы
Эксклюзив

Меня как врезало стеклом! Потерпевшие рассказали об атаке на Киев и пережитом

Анастасия Грубрина, журналист сайта Ольга Читайло 17 июня 2025, 14:00
Очевидцы атаки на Киев

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь