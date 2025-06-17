Мене як врізало склом! Потерпілі розповіли про атаку на Київ та пережите

Київ уже понад сім годин оговтується від російської атаки 17 червня. На місто сьогодні летіли сотні дронів та крилаті / балістичні ракети. Унаслідок російських ударів відомо про щонайменше 14 загиблих та понад 117 поранених.

Кореспондентка Ольга Читайло перебуває на місці подій. Що розповіли очевидці та потерпілі про удар по Києву сьогодні?

Удар по Києву: що розповіли очевидці

175 дронів та 14 ракет — чергову пекельну ніч пережили сьогодні кияни. У Солом’янському районі трапився приліт балістичної ракети по житловому будинку. Внаслідок удару ракети під’їзд багатоповерхівки зруйнувало до фундаменту. Поверхи склалися. Під завалами досі шукають людей.

За попередніми даними вже відомо про загибель 15 людей на цій локації. Рятувальники повідомили, що шукають ще кількох зниклих безвісти людей. Територію навколо перекрили. Проїзд тут заборонений. На місці працюють також медики та комунальні служби.

Пошкоджені багато будинків довкола. Люди намагаються зрозуміти, чи зможуть жити у потрощених квартирах. На місці працюють відразу кілька гуманітарних штабів, які надають допомогу потерпілим. Влучання були у 27 точках столиці.

Один з прильотів пошкодив гуртожиток НАУ. На щастя, там без загиблих, та є поранені студенти. Очевидці діляться, як пережили атаку на Київ:

Тривога о 12 ночі, я не заснула, бо була на нервах. А потім чую звук, я підхопилася, а мене як врізало! Вікна повилітали! Щось у мене полетіло. Ой я такий вигляд маю, а ви знімаєте, — каже пенсіонерка Марія.

— Я не знаю, чи вціліла моя квартира. У принципі, можливо, але там три вікна вибиті повністю, телевізор упав та розбився. Те, що пам’ятаю, усе в склі!

Жінку забрала швидка, та вона повернулася після надання допомоги та накладання швів. Інша потерпіла також розповідає, що її квартира зазнала сильних пошкоджень. Вікон не лишилося, обсипалися стіни. Пан Микола тепер не має де жити:

Вночі дивилися і рахували Шахеди. Сиділи в коридорчику, а потім зрозуміли, що пішли ракети. Один бах, другий… І тоді вже почали виходити з приміщення. Я на восьмому поверсі живу.

Чоловік ділиться, що бачив, як дрони нищили підприємство поруч.

На іншій локації, у гуртожитку НАУ, студенти також поділилися тим, що пережили. На місце сходиться молодь та небайдужі, аби розбирати завали та прибирати.

Людей 30 вже прийшли. Буде ще 30. Головне завдання — прибрати це все. Вікна, великогабаритне сміття, забити вікна. У сусідніх корпусах лишаються тільки там, де не вибило вікна, — каже голова студради Віктор.

З вікон студенти викидають сміття й уламки, доки лунає повторна повітряна тривога. Паралельно обходять кімнати і перевіряють, чи потрібна комусь допомога. Нині студентам замовляють вікна.

Студенти НАУ долучаються до прибирання як волонтери.

Коли ми прийшли сюди о восьмій ранку, було страшно, багато скла, розбитих вікон… Я сама вирішила прийти допомогти. Ми спускалися у підземний перехід (під час атаки — ред.), — каже студентка Софія.

Студент юридичного факультету Богдан розповідає, що близько 12-ї ночі вони сиділи у кімнаті свого гуртожитку №13 і відчули вибух. Однак дрон ніхто не почув.

— Піднялася паніка, ми відразу вибігли на вулицю всі, подивитися, що і де. Зрозуміли, що прилетіло у гуртожиток №10 і вирушили на допомогу. Спускали людей у бомбосховище, надавали медичну допомогу, пропонували аптечку, шукали поранених. Я бачив п’ятьох поранених, але кажуть, що більше.

Раніше ми розповідали, що росіяни для удару по Києву використали касетні боєприпаси.

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