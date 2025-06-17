Історії Розповіді
Ексклюзив

Мене як врізало склом! Потерпілі розповіли про атаку на Київ та пережите

Анастасія Грубрина, журналістка сайту Ольга Читайло 17 Червня 2025, 14:00
Очевидці атаки на Київ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь