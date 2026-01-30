В Украине есть, но не работают: почему в разных городах до сих пор не запустили когенерационные установки

Пока украинские города страдают от жестких графиков отключений, значительная часть оборудования, способного одновременно производить тепло и электричество, остается не подключенной.

Ситуация в городе Обухов Киевской области стала показательным примером энергетического парадокса: жители живут без света по 18–20 часов, в то время как две когенерационные установки мощностью 4 МВт, переданные американскими донорами еще год назад, простаивают на складе.

Местный депутат Богдан Яцун утверждает, что эти установки могли бы существенно облегчить ситуацию в общине, которая потребляет около 10 МВт. Несмотря на выделенные средства и готовые земельные участки, техника так и не заработала.

Об этом пишет BBC News.

В городском совете задержку объясняют отсутствием проектной документации и экспертиз, а позже и вовсе заявили о передаче оборудования Славутичу, что активисты расценивают как попытку скрыть бездействие.

Когенерационные установки в Обухове: почему помощь от USAID простояла год без запуска

Случай Обухова не единичен. По данным Минэнерго и отраслевых экспертов, около половины завезенных в Украину когенерационных установок до сих пор не введены в эксплуатацию.

Киевская область: работает только треть от имеющегося оборудования;

Полтава: из 9 полученных от международных организаций установок запущена только одна;

Одесса: из 13 единиц техники в конце 2025 года работали только две;

Киев: город приобрел 15 комплексов, но на данный момент функционируют лишь несколько из них (общей мощностью 60 МВт).

В мэриях задержки оправдывают сложностью монтажа: для запуска необходимы специфические технические условия на подключение к газовым и электрическим сетям, а также масштабная реконструкция котельных.

Бюрократические и финансовые ловушки

Эксперты подчеркивают, что главное препятствие — не в самом оборудовании, а в отсутствии системных управленческих решений.

Николай Коломыйченко из Центра стратегии устойчивого развития отмечает: чтобы присоединить одну такую установку к общей сети, нужно собрать 94 согласовательных документа. Для локального подключения (например, к больнице) бумажный оборот составляет от 13 до 40 комплектов.

Помимо бюрократии, существует финансовая проблема. Доноры передают только саму установку (двигатель), но община должна за свой счет докупить автоматику, релейную защиту и кабели.

Стоимость пусконаладочных работ может достигать 200–250 тысяч евро — сумма, которую многим городам трудно найти оперативно.

Читать по теме Снова без света? Отключение в городах Украины 30 января — что известно Графики отключения света 2026: где смотреть.

Опыт Черкасс: как запустить систему за месяц

В противовес общей стагнации, в Черкассах когенерация работает эффективно. Здесь действует 18 установок мощностью 20 МВт, которые обеспечивают больницы и жилые дома теплом и горячей водой даже во время блекаутов.

Директор Черкассытеплокоммунэнерго Павел Карась объясняет успех тем, что оборудование интегрировали в уже существующие газовые и электрические узлы, что позволило запустить технику за 1,5 месяца. Он называет простаивание донорской помощи в других регионах преступлением и вопросом приоритетов местной власти.

Является ли когенерация панацеей

Несмотря на важность распределенной генерации, она не способна полностью заменить разрушенные крупные ТЭЦ. Мощность средней установки (1–3 МВт) слишком мала для нужд мегаполисов. Например, чтобы полностью запитать Киев, понадобилось бы более тысячи таких машин.

Тем не менее специалисты уверены: когенерационные установки являются идеальным аварийным резервом. Они могут поддерживать критическую инфраструктуру — водоканалы и больницы — давая энергетикам время на ремонт основных сетей.

Вопрос лишь в том, сможет ли государство упростить процедуры ввода в эксплуатацию, чтобы техника начала работать на потребителя, а не стояла годами под брезентом.

Раньше мы писали, будет ли блекаут в Украине — читай в материале, что говорят эксперты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!