Для тебя Новости

В Украине есть, но не работают: почему в разных городах до сих пор не запустили когенерационные установки

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 января 2026, 19:00 3 мин.
Почему в украинских городах массово простаивают когенерационные установки
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь