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Этим летом на пляж нельзя! В Киеве не откроется купальный сезон

Анастасия Жиденко, редактор сайта 19 мая 2025, 10:00
пляжный сезон
Фото Unsplash
Этим летом на пляж нельзя! В Киеве не откроется купальный сезон
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