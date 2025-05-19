Этим летом на пляж нельзя! В Киеве не откроется купальный сезон

Уже не можешь дождаться лета и открытия пляжного сезона? К сожалению, должны тебя огорчить. Несмотря на приближение жары, жителям Киева в очередной раз посоветовали отказаться от отдыха возле Днепра.

В столице продолжает действовать решение Совета обороны города, предусматривающее отмену купального сезона. Среди причин — военное положение и связанные с ним риски.

Лето без пляжного отдыха

Во время последнего заседания Постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций власти отметили, что стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей возле водоемов.

Потому что в случае воздушной тревоги отдых у воды может привести к жертвам: доступ к укрытиям ограничен, а время для реакции — критически короткое.

К тому же, в местах вблизи водоемов могут оставаться обломки ракет или дронов, которые не взорвались. Именно поэтому власти не открывают пляжный сезон — как и в предыдущие годы.

Еще с начала полномасштабного вторжения во всех регионах Украины введены ограничения на передвижение и пребывание в определенных зонах. В частности, запрещено посещать леса, а также пользоваться малыми плавсредствами на водоемах.

Читать по теме Отдых в Киевской области у воды: идеи для твоей семьи без лишних трат Места для бесплатного и бюджетного отдыха в киевской области.

Работа коммунальных служб продолжается

Несмотря на ограничения, работы на прибрежных территориях не прекращаются. Специалисты продолжают убирать пляжи, проводят санитарную обработку и исследуют качество воды. Также проверяют и берега на наличие взрывоопасных предметов.

В зонах, где действуют спасательные посты, в случае воздушной тревоги будут звучать регулярные объявления из громкоговорителей с напоминанием о необходимости покинуть опасную зону.

Если же не следует посещать пляжи, то где же киевлянам позагорать и поплавать этим летом? Об этом мы рассказали тебе в нашем предыдущем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.