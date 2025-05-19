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Цього літа на пляж — зась! У Києві не відкриється купальний сезон

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 19 Травня 2025, 10:00
пляжний сезон
Фото Unsplash
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Цього літа на пляж — зась! У Києві не відкриється купальний сезон
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