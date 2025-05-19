Цього літа на пляж — зась! У Києві не відкриється купальний сезон

Вже не можеш дочекатися літа та відкриття пляжного сезону? На жаль, мусимо тебе засмутити. Попри наближення спеки, жителям Києва вкотре порадили відмовитися від відпочинку біля Дніпра.

У столиці продовжує діяти рішення Ради оборони міста, що передбачає скасування купального сезону. Серед причин — воєнний стан і пов’язані з ним ризики.

Літо без пляжного відпочинку

Під час останнього засідання Постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій влада зазначила, що варто утриматися від відвідування місць масового скупчення людей біля водойм.

Бо у разі повітряної тривоги відпочинок біля води може призвести до жертв: доступ до укриттів обмежений, а час для реакції — критично короткий.

До того ж у місцях поблизу водойм можуть залишатися уламки ракет чи дронів, що не вибухнули. Саме тому влада не відкриває пляжного сезону — як і у попередні роки.

Ще з початку повномасштабного вторгнення в усіх регіонах України запроваджені обмеження на пересування та перебування в певних зонах. Зокрема, заборонено відвідувати ліси, а також користуватися малими плавзасобами на водоймах.

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Робота комунальних служб триває

Попри обмеження, роботи на прибережних територіях не припиняються. Спеціалісти продовжують прибирати пляжі, проводять санітарну обробку та досліджують якість води. Також перевіряють й береги на наявність вибухонебезпечних предметів.

У зонах, де діють рятувальні пости, на випадок повітряної тривоги лунатимуть регулярні оголошення з гучномовців з нагадуванням про необхідність покинути небезпечну зону.

Якщо ж не слід відвідувати пляжі, то де ж киянам позасмагати та поплавати цього літа? Про це ми розповіли тобі в нашому попередньому матеріалі.

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