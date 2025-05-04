Море-2025: що нині пропонують туристам, як добратися та за якими цінами

Закордонні морські курорти стали єдиними, які українці можуть відвідати без загрози власному життю. І зважаючи на війну, попитом все більше користуються автобусні перевезення, тож море-2025 вимагає особливої підготовки.

То що цього року пропонують туроператори та що варто знати туристам з України — розбираємо в матеріалі.

Середземне море

Середземне море стане курортом для тих, хто їде відпочивати із дітьми та бажає готель за концепцією Все включено: популярними курортами середземноморського узбережжя є турецькі Сіде, Белек, Кемер та Анталія, де працюють найкращі готелі.

Іншим варіантом є відпустка на європейських курортах Середземного моря у Франції, Італії, Греції, Іспанії, а також на Кіпрі та в Тунісі.

Адріатичне море

Це той самий райський куточок: з чистими блакитними водами та видом на Балкани. На його узбережжях розташувалися курорти Хорватії, Чорногорії, Італії, Словенії та Албанії.

Сезон купання триває з кінця травня та до середини осені.

Іонічне та Егейське моря

Іонічне море омиває Балкани та Апенніни, а саме — південну частину Італії (Апулія, Сицилія) та західну Грецію (півострів Пелопоннес).

Окрім піщаних пляжів та чистої морської води ти можеш відвідати безліч старих палаців — місцевих пам’яток архітектури.

Води Егейського моря омивають грецькі Крит та Родос, а також частину турецьких курортів. Пляж, найчастіше — гальковий, а ще туристів вабить незліченна кількість пам’яток архітектури.

Балеарське море

Ця частина Середземномор’я омиває іспанські береги та французьку Корсику, також італійську Сардинію, Майорку, Менорку та самі Балеарські острови. Саме там знаходяться одні із найвідоміших іспанських курортів Валенсія та Каталонія.

Туристів приваблює теплий клімат, культурний відпочинок та історичні пам’ятки місцевості.Тірренське море

Тірренське море омиває частину Італії та її курорти, такі як Тоскана, Лігурія, Калабрія, Сицилія, Корсика, Іск’я, Капрі та Сардинія.

Місцини навколо повні мальовничих селищ та колоритних забав.

Тури автобусом: ціни

Вартість відпочинку залежить від кількості днів та кілометрів від дому. Українські туроператори надають інформацію про автобусні тури з проживанням у номерах Стандарт із медичним страхуванням.

Болгарія

Відпочинок у дво- чи тризірковому готелі у номерах Стандарт на курортах Созопіль, Святий Влас, Несебр — від 24 500 грн за двох. Комфортніші умови коштуватимуть близько 40 тисяч гривень за тиждень. Це 4 та 5-зіркові готелі.

Італія, Ріміні

13 ночей в тризірковому готелі — від 45 тис. грн на двох зі сніданками.

Албанія

10 ночей в тризірковому готелі без харчування — від 21 500 грн за двох.

Туреччина

Відпочинок сім днів на умовах все включено на двох людей обідеться у щонайменше 45 тисяч. Це за умови 4/5 зіркового готелю. Є дешевші варіанти, від 24 тисяч гривень за тиждень, однак зі сніданками та вечерями, не включеним алкоголем чи меншою кількістю зірок у готелю.

Також туроператори нині пропонують комбіновані тури через кілька популярних країн. Наприклад, 12-денний тур у Чорногорію з відвідуванням Албанії, Хорватії та Боснії і Герцеговини обійдеться від 35 500 грн з однієї людини без харчування.

Греція

З України поїздка автобусом до Греції триватиме трохи більш як добу, якщо враховувати маршрут з Києва на континентну частину країни. У середньому із перетином кількох кордонів подорож займає 30-35 годин. Якщо твоє місце відпочинку на маленьких острівцях, тривалість подорожі буде довшою, і, можливо, знадобиться додатковий переліт.

Відпочити на Корфу дев’ять днів, якщо їхати автобусом з Одеси, можна від 18 тисяч гривень з людини. У цю вартість включені проживання, сніданки, страхування та одна екскурсія.

Курорт Паралія Пантелеймонос з видом на гору Олімп може обійтися ще дешевше, за умови раннього бронювання. За сім ночей, сніданки, проїзд на автобусі та страхування ти можеш заплатити всього 15 тисяч гривень.

На курорті Халкідіки можна відпочити у 2025 році від 20 тисяч гривень з людини за умови раннього бронювання. Це буде готель 3/4 зірки, включені у вартість сніданки, 6 ночей та проїзд автобусом. Зазначимо, що вартість подорожі з авіаперельотом, наприклад, з Кишинева, зростає майже втричі.

Варто врахувати час у дорозі, приміром, із Києва до:

Болгарії — орієнтовно 31 година;

Італії — орієнтовно 30 годин;

Албанії — орієнтовно 39 годин;

Туреччини (Анталія) — орієнтовно 39 годин;

Чорногорії — орієнтовно 36 годин.

Варто пам’ятати, що кожна подорож може тривати довше чи коротше. Усе залежить від черг на кордоні, дати, часу перетину кордону та дня тижня. Перетнути кордон можна від кількох хвилин до 12-14 годин.

Переваги автобусних турів

З початку повномасштабної війни автобусні тури стали найдешевшою можливістю виїзду за кордон. До того ж це може бути значно зручніше, ніж комбінувати поїздку до курортного місця — потягом та літаком, або ж автобусом та літаком.

Основною перевагою автобусного туру є можливість не думати про дорогу. Адже ти просто сідаєш в автобус, і найчастіше, наступного дня виходиш вже біля моря чи європейського міста, в якому буде твій відпочинок.

Крім цього, подорож автобусом виходить на 10-20 тисяч гривень дешевше, ніж переліт. З огляду на те, що з України нині вилетіти нікуди не можна, доведеться шукати ще й найближчий аеропорт, і способи, як до нього дістатися.

Поїздка на автобусі також дає можливість не переплачувати за велику валізу. Найчастіше перевізники не обмежують вагу та розміри багажа. В деяких автобусних турах є супроводження гіда, який розповідає про цікаві місця, які ви проїжджаєте під час подорожі.

Та якщо відпустка за кордоном нині тобі не по кишені, ми розповідали, де відпочити в Україні.

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