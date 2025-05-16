Відпочинок у Київській області біля води: ідеї для твоєї родини без зайвих витрат

Тепло вже манить, і хоча на подвір’ї війна, сирени та настрій далеко від безхмарного, відпочивати і хочеться, і треба.

А що може бути краще за пікнік і пляж біля води? Такий релакс розслаблює нерви, дарує відчуття свободи і оновлює тіло від верхівки до п’ят.

Де ж відпочити у Київській області біля води, щоб і бюджетно та комфортно — розповідаємо у матеріалі.

Київська область: бюджетний відпочинок біля води

База відпочинку Ювілейна ( село Лютіж, Київська область)

На базі відпочинку Ювілейна в Лютежі ти почуватимешся як у дитинстві на дачі — деревʼяні будиночки, мангали, сосни і шум Київського моря зовсім поруч. Тут є все, що потрібно для гарного відпочинку — свіже повітря, пісок під ногами й чудова компанія. А головне — ціни не кусаються.

Еко- комплекс Перлина Дзвінкова ( село Дзвінкове, Київська область )

У Перлині Дзвінковій рай для відпочинку родин з дітьми: джерело б’є з-під пагорба, озеро спокійне, а діти бігають босоніж по луку. Це місце, де можна відключити телефон і справді побути наодинці з природою. І все це — зовсім недалеко від столиці й по гаманцю не б’є.

Озеро Халепʼє ( село Халепʼє, Обухівський район, Київська область )

На озері Халепʼє здається, що час зупинився: вода прозора, берег дикий, навколо природа в усій красі. Тут часто розбивають намети або просто приїжджають на день із кошиком їжі. Місце без жодної інфраструктури — і в цьому вся його чарівність.

Київська область: відпочинок біля води

Озеро в Ходосівці ( село Ходосівка, Київська область )

Озеро в Ходосівці — невелике, але доглянуте й затишне. За символічну плату тут можна отримати альтанку, мангал і день спокійного відпочинку з родиною. А дітям тут буде весело — є і волейбольний майданчик, і пісок.

Eden Resort ( село Ясногородка, Вишгородський район, Київська область )

Eden Resort в Ясногородці пропонує шикарний відпочинок: є басейн з підігрівом, озеро, шезлонги і простора територія. Але тут зберігається спокійна атмосфера — жодного галасу, лише природа й комфорт. Це відпочинок “як у Європі”, тільки за значно доступнішою ціною.

Sobi Club ( село Хотянівка, Київська область )

Sobi Club у Хотянівці — це справжній курорт у лісі за півгодини від Києва. Тут є все — від бані й басейнів до тенісу і ресторану, але можна просто влаштувати пікнік у сосновій тіні. І хоча ціни трохи вищі, все ще можна знайти бюджетні варіанти відпочинку, особливо у будні.

Безкоштовний відпочинок біля води у Києві та Київській області

А ось кілька безкоштовних місць у Київській області, де можна відпочити біля води:

Блакитне озеро в Підгірцях — мальовниче озеро з білим піском і блакитною водою. Є безкоштовний пляж, де можна відпочити та поплавати;

Голубе озеро в Горенці — прозора вода та два пляжі: платний і безкоштовний. Поруч — квітучі поля маків та волошок.

Озера в Забір’ї — чисті озера з пляжем та сосновим лісом. Ідеально для пікніків та відпочинку з наметами.

Пляж на Київському морі — пропонує відпочинок на березі Київського водосховища. Підходить для прогулянок, пікніків та купання.

Пляж Венеція — для тих, хто любить відпочинок у Гідропарку. Безкоштовний вхід, є водні розваги та місце, де можна позасмагати. Поцікався також: відпочинок у Житомирській області, чим вразить тебе цей регіон.

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