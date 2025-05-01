Відпочинок на Київському морі 2025: які варіанти для класного вікенду

Якщо ти проживеш у Києві чи області та хочеш втекти від шуму міста та відпочити біля води, необов’язково їхати далеко на море. Можна пошукати різну інформацію про відпочинок на Київському морі.

У матеріалі ти дізнаєшся про різні локації для відпочинку на Київському морі та як можна провести час за містом.

Що таке Київське море

Київським морем називають київське водосховище. Воно входить до шести великих водосховищ, які розташовані на Дніпрі. Це водосховище розміщається в межах Київської та Чернігівської областей України. Воду звідси використовують для Київської гідроелектростанції, яка виробляє електроенергію.

Його площа 922 кв. км. На півночі воно навіть доходить майже до кордону з Білоруссю.

Київське море: де можна відпочити

Щоб відпочити біля київського водосховища, люди часто їдуть до таких сіл як Ясногородка, Глібівка, Толокунь. Тут розташовані різні готельні комплекси та бази відпочинку.

Еко-відпочинок та кемпніг

Якщо ти фанат екологічного відпочинку або хочеш спробувати кемпінг та єднання з природою, можна відвідати комплекс Spokiy. Тут можна зайнятися спортом: пропонують волейбол або пляжний теніс. Чудовий варіант для активного відпочинку для компаній.

Розташований він у селі Глібівка. Ціни варіюються від 2000 до 12 000 грн, остаточна ціна залежить від класу будиночка, розміру та кількості гостей.

Купольний глемпінг

Якщо ти хочеш спробувати відпочинок у модних сферах, тобі до Ecospace. Розташований комплекс в селі Толокунь. Тут дуже гарні види, гостям пропонують смачні страви у ресторані. А кожен купол має різну природну стихію. Ціни варіюються від 7000 до 12 000 грн.

Відпочинок з цікавою програмою

Ще один готель у селі Толокунь. MOREWELL пропонує гостям велику розважальну програму, у комплексі проводять багато різних концертів та заходів. Є також прогулянки на квадроциклах, басейн, SPA, карпатські чани тощо. Ціни варіюються залежно від тарифу, зазвичай бронюють на цілі вхідні, та від класу номера.

Також є багато оголошень про здачу в оренду будиночків для відпочинку на різних сайтах з оголошеннями. Також у Лютежі, Глібівці, Козаровичах діють платні та безкоштовні кемпінги з туалетами, зонами для приготування їжі, прокатом човнів і SUP-бордів.

Якщо ти хочеш подорожувати Україною та відпочивати, то раніше ми розповідали про відпочинок у Карпатах.

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