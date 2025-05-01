Отдых на Киевском море 2025: какие варианты для классного уик-энда

Если ты проживешь в Киеве или области и хочешь убежать от шума города и отдохнуть у воды, не обязательно ехать далеко на море. Можно поискать разную информацию об отдыхе на Киевском море.

В материале ты узнаешь разные локации для отдыха на Киевском море и как можно провести время за городом.

Что такое Киевское море

Киевским морем называют киевское водохранилище. Оно входит в шесть больших водохранилищ, расположенных на Днепре. Это водохранилище размещается в пределах Киевской и Черниговской областей Украины. Воду отсюда используют для Киевской гидроэлектростанции, производящей электроэнергию.

Его площадь 922 кв. км. На севере оно даже доходит почти до границы с Беларусью.

Киевское море: где можно отдохнуть

Чтобы отдохнуть возле киевского водохранилища, люди часто едут в такие села как Ясногородка, Глебовка, Толокунь. Здесь расположены различные гостиничные комплексы и базы отдыха.

Эко-отдых и кемпниг

Если ты фанат экологичного отдыха или хочешь попробовать кемпинг и единение с природой, можно посетить комплекс Spokiy. Здесь можно заняться спортом: предлагают волейбол или пляжный тенис.

Расположен он в селе Глебовка. Цены варьируются от 2000 до 12 000 грн, окончательная цена зависит от класса домика, размера и количества гостей.

Купольный глемпинг

Если ты хочешь попробовать отдых в модных сферах, тебе в Ecospace. Расположен комплекс в селе Толокунь. Здесь очень хорошие виды, гостям предлагают вкусные блюда в ресторане. А каждый купол имеет разную природную стихию. Цены варьируются от 7000 до 12000 грн.

Отдых с интересной программой

Еще одна гостиница в селе Толокунь. MOREWELL предлагает гостям обширную развлекательную программу, в комплексе проводят много разных концертов и мероприятий. Есть также прогулки на квадроциклах, бассейн, SPA, карпатские чаны. Цены варьируются в зависимости от тарифа, обычно бронируют на выходные, и от класса номера.

Также есть много объявлений о сдаче в аренду домиков для отдыха на разных сайтах с объявлениями. Также в Лютеже, Глебовке, Козаровичах действуют платные и бесплатные кемпинги с туалетами, зонами для приготовления пищи, прокат лодок и SUP-бордов.

Если ты хочешь путешествовать по Украине и отдыхать, то ранее мы рассказывали об отдыхе в Карпатах.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.