Отдых в Киевской области у воды: идеи для твоей семьи без лишних трат

Тепло уже манит, и хотя на дворе война, сирены, и настроение далеко от безоблачного, отдыхать и хочется, и надо.

А что может быть лучше пикника и пляжа у воды? Такой релакс расслабляет нервы, дарит чувство свободы и обновляет тело от макушки до пяток.

Где отдохнуть в Киевской области возле воды, чтобы и бюджетно и комфортно — рассказываем в материале.

Киевская область: бюджетный отдых у воды

База отдыха Юбилейная (село Лютеж, Киевская область)

На базе отдыха Юбилейная в Лютеже ты будешь чувствовать себя как на даче — деревянные домики, мангалы, сосны и шум Киевского моря совсем рядом. Здесь есть все, что нужно для хорошего отдыха — свежий воздух, песок под ногами и чудесная компания. А главное — цены не кусаются.

Эко-комплекс Жемчужина Дзвонковая (село Дзвонковое, Киевская область)

В Жемчужине Дзвонковой — рай для отдыха семей с детьми: источник бьет из-под холма, озеро спокойное, а дети бегают босиком по лугу. Это место, где можно отключить телефон и действительно побыть наедине с природой. И все это совсем недалеко от столицы и по-кошельку не бьет.

Озеро Халепье (село Халепье, Обуховский район, Киевская область)

На озере Халепье кажется, что время остановилось: вода прозрачная, берег дикий, вокруг природа во всей красе. Здесь часто разбивают палатки или просто приезжают в день с корзиной еды. Место без всякой инфраструктуры — и в этом все его обаяние.

Киевская область: отдых у воды

Озеро в Ходосовке (село Ходосовка, Киевская область)

Озеро в Ходосовке небольшое, но ухоженное и уютное. За символическую плату можно получить беседку, мангал и день спокойного отдыха с семьей. И детям здесь будет весело — есть и площадка для волейбола, и песок.

Eden Resort (село Ясногородка, Вышгородский район, Киевская область)

Eden Resort в Ясногородке предлагает шикарный отдых: есть бассейн с подогревом, озеро, шезлонги и просторная территория. И здесь сохраняется спокойная атмосфера — нет шума, только природа и комфорт. Это отдых как в Европе, только по более доступной цене.

Sobi Club (село Хотяновка, Киевская область)

Sobi Club в Хотяновке — это настоящий курорт в лесу в получасе от Киева. Здесь есть все — от бани и бассейнов до тенниса и ресторана, но можно просто устроить пикник в сосновой тени. И хотя цены немного выше, все еще можно найти бюджетные варианты отдыха, особенно по будням.

Бесплатный отдых у воды в Киеве и Киевской области

А вот несколько бесплатных мест в Киевской области, где можно отдохнуть у воды:

Голубое озеро в Подгорцах — живописное озеро с белым песком и голубой водой. Есть бесплатный пляж, где можно отдохнуть и плавать.

Голубое озеро в Горенке — прозрачная вода и два пляжа: платный и бесплатный. Рядом — цветущие поля маков и васильков.

Озера в Заборье — чистые озера с пляжем и сосновым лесом. Идеально для пикников и отдыха с палатками.

Пляж на Киевском море предлагает отдых на берегу Киевского водохранилища. Подходит для прогулок, пикников и купания.

Пляж Венеция — для тех, кто любит отдых в Гидропарке. Бесплатный вход, есть водные развлечения и место, где можно позагорать.

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