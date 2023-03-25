Новости

Сколько стоит ваша совесть? Суд в Закарпатье присудил троим насильникам несовершеннолетней только два года условно

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 марта 2023, 16:00
Суд на Закарпатті
Фото: Pexels

Больше новостей
Як замінити слово молодець
Не используй слово “молодец”. Альтернативные фразы, чтобы похвалить своего ребенка
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
От семян до спелого овоща: когда сеять помидоры на рассаду — оптимальные даты
проблеми з зубами
Просто пломба — не выход: какие анализы сдавать при проблемах с зубами
причина відмови у субсидії
Кто может не получить субсидию в 2023 году: причины отказа
Смотреть больше

Материалы по теме

Сексуальне насильство росіян проти українців: прокуратура розслідує 171 випадок
Не только женщины! Елена Зеленская о расследовании сексуальных преступлений россиян
Що робити, якщо став свідком сексуальних домагань у транспорті
Страшно, но нужно действовать! Что делать, если стал(-а) свидетелем сексуальных домогательств
менструальний календар Крила
Между нами, девушками: как менструальный календарь Крылья может спасти жизнь
Что делать, если тебя трогают в транспорте
Остановить беспредел может каждый! Что делать и куда обращаться, если тебя трогают в общественном транспорте

Видео
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку

Пот артиллерии бережет кровь пехоты! Как украинцы уничтожают врага на Бахмутском направлении
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Еще недавно была тыловой, а теперь прифронтовая — репортаж из Константиновки
Карта бойових дій в Україні
16 ударов украинской авиации по оккупантам и уничтоженные Шахед и Ланцет: карта боевых действий в Украине 25 марта
вступ до ЄС
С какой скоростью Украина движется к членству в ЕС: выполненные условия и перспективы
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн
Позиционные бои в Бахмуте и отражение вражеских атак: карта боевых действий в Украине 24 марта в режиме онлайн
0:02:56
Модернизированные военные машины
Воевать можно и модернизированным: как волынское ТрО превращает металлолом в оружие против оккупантов
0:02:31
Одежда для животных
Сменила профессию, шьет одежду для животных и донатит! История переселенки из Николаевской области
0:03:51
Новогригорьевка обстрел
Я упала на колени перед домом и плакала: село Новогригорьевка враг разрушил на 90%
0:03:35
Шелтери для ВПО
Новые бесплатные шелтеры для ВПЛ: Прикарпатье принимает переселенцев
0:04:29
Врачи в Польше
Помогают нашим беженцам за границей: как украинские медики нашли работу в Польше
Больше видео
керс волонтерство від а до я
Читать дальше
Покори вызовы благотворительности: бесплатный курс для волонтеров
Вибухи в Херсоні: росіяни атакували гуманітарний пункт 25 березня
Читать дальше
Прицельно бьют по мирным людям! Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь