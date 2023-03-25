Сколько стоит ваша совесть? Суд в Закарпатье присудил троим насильникам несовершеннолетней только два года условно

Скрывать чужие грехи, защищая преступников. Воловецкий районный суд за изнасилование 14-летней девочки присудил трем злоумышленникам два года условно.

В чем состоит суть дела

В селе Верхние Ворота на Закарпатье три несовершеннолетних парня заманили свою подругу во двор одного из подростков, а затем попросили зайти в подвал. Девушка давно знала и общалась с парнями, поэтому пошла за ними.

Злоумышленники, пользуясь доверием, нанесли девушке удар, а затем по очереди насиловали ее и снимали на видео для шантажа. Но после совершения преступления подростки решили не скрывать своего “творения” и загрузили его в сеть, а затем показали одноклассникам в школе, в которой они учились вместе с потерпевшей.

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Заявление об изнасиловании подали после того, как бабушка девочки узнала о том, что сделали парни с ее внучкой. На суде подростки признали свою вину, но судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч вынесла приговор пять лет лишения свободы. Кроме того, освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года.

Также в качестве компенсации морального вреда судья назначила преступникам выплатить по 60 тысяч гривен вместо 390 тысяч, как просили представители пострадавшей. Кроме того, злоумышленники должны возместить по 25,6 тысяч грн. за проведение экспертиз.

Одноклассницы во время свидетельств отметили, что после изнасилования девушка стала мрачной и замкнутой. И очень тяжело переживает пережитое, — пишет о деле ведущая Маша Ефросинина.

Ни показания о состоянии потерпевшей, ни тяжесть преступления не повлияли на решение так, как это сделали положительные характеристики, которые для насильников написали классные руководители и представитель службы по делам детей.

Сколько стоит ваша совесть, судья? Сколько стоит совесть педагогов? — спрашивает Маша Ефросинина.

Решения педагогов Верхневоротского ЗЗСО I-III ступеней имени Софии Малильо написать, что жалоб на поведение насильников у них нет, поставил под сомнение и Гендер в деталях.

И не удивительно, ведь после такого закрытия дела потерпевшая будет вынуждена ходить в одну школу вместе со своими насильниками. Или она может попытаться обрести справедливость путем обжалования решения суда в Закарпатском апелляционном суде.

Руководитель Гендера в деталях Тамара Злобина комментирует поведение судьи и педагогов, которые фактически толеруют изнасилование, аргументируя это страхом “испортить мальчикам жизнь”.

То есть изнасиловали девочку, а учителя и судьи бросились защищать насильников! Ну как так, ребят посадят. Вот это классика культуры изнасилования.

Также Тамара Злобина отмечает, что таким образом создается впечатление, изнасилование девушки — это ничего серьезного по сравнению с заключением преступников.

Сломанные женские психика и жизнь не считаются.

Какие могут быть последствия решения судьи и педагогов

Помимо значительного вреда психике потерпевшей, судья и педагоги становятся соучастниками преступления. Об этом говорит Тамара Злобина. Если толерантность к изнасилованию и продолжение культивирования такой культуры обращения с преступниками не прекратить, то как минимум у учащихся школы сформируется четкое представление — совершать преступление можно.

Такая культура безнаказанности успешно процветает на территории страны-террориста. Она уже год ведет полномасштабную войну против нашей нации и убивает, насилует всех без особых преференций. Если подражать врагу, то что может произойти?

Сказать, какое заключение дети сделают из этой истории? Конечно, поймут, что можно насиловать, снимать это, выкладывать в интернете — и тебе за это ничего не будет, если ты не забыл называть Марию Петровну “на вы”, — пишет Тамара Злобина.

Действия судьи и педагогов — это нормализация насилия и поощрение детей к нему. Кроме того, такой поступок формирует понимание у потерпевшей и других девушек, что в случае подобной ситуации защитят не ее, а преступника.

Что нужно делать, чтобы предотвратить культивирование насилия

Гендер в деталях подчеркивает, что, прежде всего, необходимо имплементировать Стамбульскую конвенцию. В частности, речь идет о норме, что открывать дело об изнасиловании можно открыть по факту преступления, а не только при наличии заявления потерпевшей.

Таким образом, удастся избавиться от случаев, в которых дела об изнасиловании закрываются после того, как потерпевшая забрала заявление. Такое случается неоднократно, поскольку психологическое состояние девушек не предполагает наличия сил для сопротивления тому давлению, которое оказывают на нее лица, что толеруют насилие.

Кроме того, важным пунктом в предотвращении совершения подобных преступлений должно быть половое воспитание. Его отсутствие снова относит украинское общество в советское время. Тогда принято было умалчивать все, что только травмировало будущие поколения. Незнание порождают кучу мифов, формирующихся в воображении детей и подростков.

Чтобы общество было безопасно, у нас должна быть нулевая толерантность к насилию.

Если самое страшное произошло и с тобой, читай, как справиться с эмоциями, избежать психологических проблем после изнасилования, а также куда можно обратиться за поддержкой.

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