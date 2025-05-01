Сколько миллиардов украинцы уже инвестировали в армию через облигации — свежие данные

Военные облигации напрямую помогают армии оставаться сильной. Украинцы это понимают, поэтому активно инвестируют в эти бумаги. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько вложили в военные облигации во время войны.

Сколько денег вложили украинцы в военные облигации

С октября 2022 украинцы купили через приложение Действие более 13 миллионов облигаций. Всего в государство из-за ценных бумаг инвестировали 13,5 млрд грн.

— Горжусь, что украинцы активно используют облигации как инструмент инвестиций и помощи государству, — добавил Федоров.

Он сообщил, что украинцы, купившие облигацию Судак, 30 апреля должны были получить выплаты — сумму вклада и прибыль. Министр посоветовал реинвестировать средства в другие облигации из-за действия.

— Каждая приобретенная облигация — поддержка государства и гарантированная прибыль. Спасибо, что поддерживаете экономику во время войны.

Что такое военные облигации

Военные облигации — государственные долговые ценные бумаги, средства по приобретению которых идут на нужды ВСУ, социальные выплаты и другие вещи. Приобрести их можно через банки и другие учреждения, перечень которых размещен на сайте Министерства финансов.

Их можно приобрести онлайн через приложение банка, а авторизация займет несколько минут, ведь банк уже имеет всю необходимую информацию и документы.

При покупке облигаций можно даже инвестировать в деоккупацию определенного города, купив облигацию Донецк, Бердянск, Севастополь, Ялта и т.д.

Для покупки следует взять с собой следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

деньги, если это наличные деньги.

Подробно о том, сколько стоят облигации и что стоит знать об их преимуществах, мы рассказывали раньше.

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