Скільки мільярдів українці вже інвестували в армію через військові облігації — свіжі дані

Військові облігації безпосередньо допомагають армії залишатися сильною. Українці це розуміють, а тому активно інвестують в ці папери. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки вклали у військові облігації під час війни.

Скільки грошей вклали українці у військові облігації

З жовтня 2022 року українці купили через застосунок Дія понад 13 мільйонів облігацій. Загалом в державу через цінні папери інвестували 13,5 мільярдів грн.



— Пишаюся, що українці активно використовують облігації як інструмент інвестицій та допомоги державі, — додав Федоров.

Він повідомив, що ті українці, які купили облігацію Судак, 30 квітня мали отримати виплати — суму вкладу та прибуток. Міністр порадив реінвестувати кошти в інші облігації через Дію.

— Кожна придбана облігація — це підтримка держави та гарантований прибуток. Дякую, що підтримуєте економіку в часи війни.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це державні боргові цінні папери, кошти з придбання яких йдуть на потреби ЗСУ, соціальні виплати та інші речі. Придбати їх можна через банки та деякі інші установи, перелік яких розміщений на сайті Міністерства фінансів.

Їх також можна придбати онлайн через застосунок банку, а авторизація займе кілька хвилин, адже банк вже має всю необхідну інформацію та документи.

При покупці облігацій можна навіть інвестувати в деокупацію певного міста, купивши облігацію Донецьк, Бердянськ, Севастополь, Ялта тощо.

Для покупки варто взяти з собою такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

гроші, якщо це готівка.

Детально про те, скільки коштують облігації та що варто знати про їхні переваги, ми розповідали раніше.

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