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Скільки мільярдів українці вже інвестували в армію через військові облігації — свіжі дані

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 11:45
Скільки мільярдів українці вже інвестували в армію через військові облігації — свіжі дані
Фото Pixabay
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