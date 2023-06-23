В Украине заработал Единый реестр оружия: для чего нужен и как им пользоваться

С 23 июня в Украине полноценно заработал Единый реестр оружия. Об этом сообщил руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook.

Зачем нужен Единый реестр оружия

Министр сообщил, что с началом работы ЕРО граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Также благодаря диджитализации услуг в сфере оборота оружия значительно упростится процедура получения разрешений.

ЕРО также предусматривает внедрение электронных кабинетов, что позволит украинцам получать услуги, не выходя из дома и без визитов в отдел Национальной полиции.

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Подача документов возможна через Единое окно гражданина на сайте https://services.mvs.gov.ua или в магазине, торгующем оружием.

Также Клименко отметил, что в МВД создали контактный центр для дополнительной связи с гражданами. Чтобы обратиться с вопросом необходимо позвонить по телефону 044-33-44-035 или написать в чат-бот Единого реестра оружия в Телеграме @arms_mvs_bot.

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