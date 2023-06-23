Новини

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: для чого потрібен та як користуватись

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Червня 2023, 11:00
єдиний реєстр зброї
Фото: Unsplash

Більше новин
Запоріжжя
Тхне у кожному районі! У Запоріжжі нездорова якість повітря — причина
Що робити, коли у вухо потрапила вода: як діяти дорослим та дітям
Може статися з кожним у водоймі чи навіть у ванній — що робити, коли у вухо потрапила вода
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: для чого потрібен та як користуватись
Якщо нічого не допомагає: як відмити руки від шовковиці в домашніх умовах
підрив запорізької аес
Готуємося до другої хвилі блекаутів? Заступник голови ГУР про ЗАЕС, зброю Росії та карту боїв
Дивитись більше

Матеріали по темі

Запоріжжя
Тхне у кожному районі! У Запоріжжі нездорова якість повітря — причина
підрив запорізької аес
Готуємося до другої хвилі блекаутів? Заступник голови ГУР про ЗАЕС, зброю Росії та карту боїв
Курс валют на 23.06.2023 в Україні: курс долара та євро
Зростає, падає чи стоїть на місці? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну

Відео
0:03:53
Похорони Івана Шульги

Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:04:38
Ізюм
Відбудова Ізюму! Як повертають до життя знищене росіянами місто
Карта бойових дій в Україні
За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн
0:04:58
Відбудова Тростянця
Лікарня стала легендою через кількість страждань. Як Тростянець оговтується після ворожого вторгнення
0:04:27
З Хесронщини відійшла вода
Велика вода відійшла. Як люди повертаються до рідного Херсона після підриву окупантами Каховської ГЕС
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
0:03:02
обміління Дніпра
Корабель та причал заклякли в піску! Які наслідки обміління Дніпра в Запоріжжі
0:03:37
Робота артилеристів на передовій: як знищують окупантів
Одним ударом — 16 ліквідованих окупантів! Як працюють артилеристи на передовій за допомогою дронів
0:03:27
Як допомагають тваринам у Херсоні: як працюють волонтери
Діставали забруднених мазутом, поранених та ледь живих! Як волонтери рятували тварин у Херсоні
Більше відео
Радіаційна аптечка
Читати далі
Радіаційна аптечка — що покласти та кому не варто приймати йодид калію
Коли треба віддавати дитину на гурток та як його обрати
Читати далі
Щоб завжди було цікаво та без втоми — коли віддавати дитину на гурток та як правильно його обрати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь