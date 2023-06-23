В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: для чого потрібен та як користуватись

З 23 червня в Україні почав працювати Єдиний реєстр зброї. Про це повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook.

Навіщо потрібен Єдиний реєстр зброї

Міністр повідомив, що з початком роботи ЄРЗ громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї значно спроститься процедура отримання дозволів.

ЄРЗ також передбачає впровадження Електронних кабінетів, що дозволить українцям отримувати послуги, не виходячи з дому і без візитів до відділу Національної поліції.

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Подача документів можлива через Єдине вікно громадянина на сайті https://services.mvs.gov.ua або в магазині, що торгує зброєю.

Також Клименко наголосив, що у МВС створили контактний центр для додаткового зв’язку із громадянами. Щоб звернутися з питанням необхідно зателефонувати за номером 044-33-44-035 або написати у чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot.

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